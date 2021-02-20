بسبب لقاح كورونا..وزير الصحة الأرجنتيني يقدم استقالته

منذ 9 ساعات
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هبة بريس – وكالات

استقال وزير الصحة الأرجنتيني، جنيس غونزاليس غارسيا، من منصبه، بعد أن طلب منه ذلك الرئيس، ألبرتو فرنانديز، إثر حصول بعض المقربين منه على لقاحات ضد فيروس كورونا وهم غير مستحقين لذلك.

وأوضح مصدران في رئاسة الجمهورية لوكالة “رويترز” أنه “في وقت سابق من يوم أمس الجمعة، طلب الرئيس فرنانديز استقالة وزير الصحة، بعد أن ترددت مزاعم في وسائل الإعلام عن تلقي 10 أشخاص على الأقل لقاحات ضد فيروس كورونا، دون اتباع الإجراءات المناسبة التي تفرضها الدولة”.

وكان الصحفي المحلي المعروف، هوراسيو فيربتسكي، قد أشار إلى أنه تلقى جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بمساعدة الوزير غارسيا، وقال: “اتصلت بصديقي القديم جنيس غونزاليس غارسيا، وأخبرني أن أذهب إلى مستشفى بوساداس لتلقي اللقاح”.

جدير بالذكر أن الأرجنتين تستخدم لقاح “Sputnik V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بمواجهة هذا الفيروس، وبدأت البلاد هذا الأسبوع في تلقيح بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما ضد فيروس كورونا، لكن مواعيدهم نادرة، كما أنه من المفترض أن يتبع هؤلاء الأشخاص إجراءات تتضمن التسجيل أولا، من أجل أخذ اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

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