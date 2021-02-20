بعد عودتها للدراسة.. رشيد الوالي يساند زوجته لاجتياز الامتحانات الجامعية

منذ يومين
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نجلاء مزيان : هبة بريس

أعرب الفنان المغربي رشيد الوالي عبر حسابه الرسمي في موقع تبادل الصور و الفيديوهات، عن مساندته الدائمة لزوجته ابتسام.

و كشف الوالي عبر مقطع فيديو قام بنشره بموقع انستقرام، أن زوجته عادت مؤخرا للدراسة حيث اختارت التخصص في شعبة القانون باللغة الفرنسية، مشيرا أنها تستعد حاليا لإجتياز الامتحانات الجامعية الخاصة بالأسدوس الثالث.

و في سياق متصل قال الوالي أنه بصدد الخوض في تجربة فنية خاصة و هي الإخراج، مشيرا أن هذا العمل سوف يكون من نصيب القناة الثانية.

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