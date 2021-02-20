طقس السبت .. أجواء غائمة بمعظم مناطق المملكة

منذ 10 ساعات
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليومه السبت، تشكل كتل ضبابية بالقرب من السواحل خلال الصباح.

وستكون الأجواء غائمة في أغلب الأوقات بسحب عليا طيلة النهار على العموم، وستصبح غائمة، خلال النصف الثاني من الليل، مع نزول أمطار أو زخات مطرية وذلك على السواحل والسهول الممتدة ما بين الدار البيضاء و طرفاية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الجنوبي بكل من المنطقة الشرقية، ومرتفعات الأطلس، والسهول الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد، وستهب من القطاع الغربي بالجنوب، بينما ستكون متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة. كما ستهب زوابع رملية خفيفة ومحلية بجنوب المنطقة الشرقية و بالجنوب الشرقي للبلاد.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 02 – و 05 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 02 و06 درجات بجنوب المنطقة الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 05 و 12 درجة بشمال و وسط البلاد، و ستكون ما بين 12 و17 درجة بالجنوب.

وستكون درجات الحرارة العليا في ارتفاع، وستتأرجح ما بين 13 و18 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 18 و 24 درجة بكل من الريف، وهضاب الفوسفاط و والماس، والجنوب الشرقي و المنطقة الشرقية، وما بين 23 و 28 درجة بالسهول الشمالية و الوسطى، و ستكون ما بين 28 و 32 درجة بالجنوب.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على الساحل الأطلسي، وسيصبح هائجا إلى قوي الهيجان زوالا ما بين رأس سبار طيل وطانطان.

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