وهبي في حوار خاص :”إلغاء لائحة الشباب قرار أنصفني ولم أعد ناطقاً باسم الداخلية“

هبة بريس – الرباط

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبداللطيف وهبي، بأن تدبير الحكومة لفترة الحجر الصحي بسبب فيروس كورنا، عبارة عن وضع مختلط، يتميز بالنجاحات والخيبات، موضحاً أن الأخيرة تتمثل في عجز الحكومة عن إدارة الوضع الاقتصادي وإيجاد الحلول السريعة والتعامل مع الوضع وكذلك القيام بعملية تبليغ المواطنين .

وأضاف عبد اللطيف وهبي، في حوار خاص مع جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، جواباً على سؤال الملفات التي فشلت الحكومة في تدبيرها خلال ولايتها الحالية، (أضاف) بأن الأخيرة لا تتوفر على بعد النظر ولا تعيش نسقاً فكرياً وسياسياً يخول لها قيادة العملية الاقتصادية التي يحتاجها المغرب، مسترسلاً في هذا الصدد أن هذه الوضعية المتردية أبانت عن حاجة الحكومة في إعادة النظر في الكثير من سياستها.

وبخصوص رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، وشخصية الهادئة، قال عبد اللطيف وهبي أنه وكيف ما كان حال استطاع قيادة سفينة الحكومة طول الخمس السنوات في بحر من الأمواج العاتية كادت أن تكسر القارب السياسي الذي يقوده.

وبخصوص الفرق بين رئيس الحكومة الحالي سعد الدين العثماني، ورئيس الحكومة السابق، عبد الإله بن كيران، علق عبد اللطيف وهبي أن الفرق بينهما كبير جداً غير أن الاثنين لديهما نية حسنة ولهما اختلاف في الرؤيا والاثنين ملكين ووطنيين ولكل واحد فيهما لديه طريقة تختلف عن الآخر وكل يصل إلى مبتغاه بطريقة تتناقض مع الآخر.

وبخصوص القوانين التنظيمية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي تمت المصادقة عليها خلال المجلس الوزاري المنعقد قبل أيام بالقصر الملكي بفاس، وخصوصا إلغاء لائحة الشباب وتوسيع تمثيلية النساء جهوياً، قال عبد اللطيف وهبي أن القوانين المصادق عليها أنصفته ولم يعد ناطقاً باسم وزارة الداخلية، بل أصبح ناطقاً باسم الحقيقة.

وأضاف وهبي أن مجموعة من الإشكالات لم ترد بالقوانين التنظيمية المصادق عليها، خصوصا القاسم الانتخابي وأيضاً لائحة النساء هي الأخرى ستطرح إشكالاً يتعلق بحالة التنافي مع اللائحة الوطنية أم لا، وهي إشكالات سيتم مناقشتها داخل حزب الأصالة والمعاصرة، يقول عبد اللطيف وهبي.

واسترسل وهبي أن القوانين التنظيمية المصادق عليها هي إشارة قوية أن المغرب لن يخلف الموعد مع الانتخابات المقبلة ومع العملية الانتخابية، خصوصاً وأن هاته القوانين تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري برئاسة الملك محمد السادس وهي إشارة أخرى على أن الملك مُصر على أن العملية الديموقراطية ستأخذ مسارها الطبيعي.

وبخصوص استعدادات حزب الأصالة والمعاصرة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، قال عبد اللطيف وهبي بأن حزبه حدد 90 في المئة من أسماء المنتخبين ويشتغل حالياً على تهيئ الجماعات وأسماء المنتخبين والجهات ولحزبه رغبة في لعب دور سياسي كباقي الأحزاب، مسترسلاً بالقول :”لن يهزنا من يستعمل وسائل الاعلام ضدنا بقدرته المالية ولن يهزنا أيضاً من يملك وسائل الدولة وأموال الدولة لضرب العملية الديموقراطية “.

الحوار من إعداد الزميل ياسين الضميري وتصوير وتوضيب الزميل طارق عبلا .

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