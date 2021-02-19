تطوان.. السلطات تمنع وقفة احتجاجية احياء لذكرى حركة 20 فبراير

هبة بريس- مكتب طنجة

منعت السلطات المحلية بمدينة تطوان ، فرع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من تنظيم وقفة احتجاجية غدا السبت بساحة مولاي المهدي احياء لذكرى حركة “20 فبراير”.

وأرجأ باشا مدينة تطوان، قرار منع الشكل الاحتجاجي، لحالة الطوارئ الصحية السارية في البلاد ارتباطا بجائحة كورونا ” كما أن “الشكل الاحتجاجي غير مرخص، وفي فترة الطوارئ الصحية، وهو ما يجعلها تشكل إخلالا بالأمن النظام العام، والصحة العامة”.

وكان فرع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتطوان، يعتزم إحياء ذكرى حراك 20 فبراير، وذلك مساء يوم غد السبت، لكن قرار المنع حمل الجهة الداعية والمشاركة في الاحتجاج كامل المسؤولية والنتائج المترتبة عن مخالفة هذا القرار.

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