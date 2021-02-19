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الجزائر: الإفراج عن المعارض رشيد نكاز والصحافي درارني و33 ناشطاً

منذ 23 ساعة
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  1. هبة بريس ـ متابعة

أعلنت السلطات الجزائرية، الجمعة، الإفراج عن 33 ناشطا من معتقلي الرأي اليوم، بعد قرار الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو رئاسي عن 60 ناشطا، أبرزهم الصحافي خالد درارني والمعارض رشيد نكاز.

وأفرج مساء الجمعة عن الصحافي خالد درارني، الذي قضى ما يقارب السنة في السجن منذ اعتقاله في السابع مارس 2020، وصدر في حقه حكم بالسجن سنتين عن تهمتي التحريض على التجمهر والمساس بالوحدة الوطنية، تم الطعن فيه، وكان منتظرا أن تبت فيه المحكمة العليا في 25 فبراير الجاري.

و أفرج مساء الجمعة كذلك عن الناشط والمعارض رشيد نكاز ، بعد ما يقارب السنة من اعتقاله وإيداعه السجن ونقله إلى سجن جنوبي الجزائر، كما يتوقع الإفراج عن ناشطين آخرين كمحاد قاسمي وإبراهيم لعلامي.

وأكد بيان لوزارة العدل أنه تم الإفراج عن 33 شخصا من الذين شملهم العفو الرئاسي، بينهم 21 شخصا محكوم عليهم نهائيا بالحبس النافذ، كما شمل الإفراج أيضا الأشخاص غير المحكوم عليهم نهائيا، والمتهمين بأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية والتجمهر غير مرخص.

 

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تعليق واحد

  1. العسكر أصبح يدرك أن البركان بدأ يهيج. وكالعادة يصطبقون الحدث ويشتغلون على الجبهة الداخلية للتخفيف من هيجانه. وهذه الأشياء لا تكفي في غياب عدالة اجتماعية وتقسيم الثروات بشكل صحيح ومحاسبة رموز الفساد ومعاقبة العسكر الذي لطغت يده بدم الجزائريين أيام الرصاص لان الشعب يعرف جيدا ان العسكر هو من وراء هذه الفتنة وليس الإرهاب كما يدعي .

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