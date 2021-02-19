ساكنة الفنيدق تعود للاحتجاج للأسبوع الثالث على التوالي

منذ يوم واحد
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هبة بريس- مكتب طنجة

عادت ساكنة الفنيدق ، للاسبوع الثالث على التوالي ، للاحتجاج بشوارع المدينة المتاخمة لسبتة السليبة ، على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتدهورة بعد اغلاق المعبر الحدودي وانهاء أنشطة التهريب المعيشي.

ويحتشد العشرات من ساكنة الفنيدق في وقفتهم الاحتجاجية لحدود اللحظة من مساء يوم الجمعة 19 فبراير رافعين شعارات مطالبة بتحسين ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بتطوان، كانت قدر قررت مساء يوم الثلاثاء 16 فبراير، إدانة معتقلي احتجاجات الفنيدق بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ. وذلك بعدما انتهت المرافعات التي قدمها الدفاع خلال الجلسة، حيث مثل المعتقلون عبر تقنية الفيديو ، حيث توبع المفرج عنهم بـتهم”إهانة رجال القوة العمومية، والضرب والجرح في حقهم، والعصيان، وخرق حالة الطوارئ الصحية، والمشاركة في تجمهر غير مسلح وعدم الانسحاب منه بعد توجيه الانذارات، والمشاركة في تجمهر وقع ليلاً”.

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تعليق واحد

  1. لا للتهريب و تخريب الإقتصاد الوطني.

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