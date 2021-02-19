البيضاء .. توقيف 3 تلاميذ يحملون أسلحة بيضاء داخل القسم الدراسي

هبة بريس

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، صباح اليوم الجمعة 19 فبراير الجاري، من توقيف ثلاثة تلاميذ، اثنان منهم قاصران يبلغان من العمر 16 و17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة السلاح الأبيض في ظروف من شأنها تهديد سلامة الأشخاص والممتلكات.

وكانت مصالح اليقظة المعلوماتية بولاية أمن الدار البيضاء قد رصدت مقطع فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي مساء أمس الخميس، يظهر فيه شخصان يتحوزان أسلحة بيضاء ويتظاهران بتبادل التهديدات بواسطتها داخل فصل دراسي بمؤسسة تعليمية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذا الشريط عن تشخيص هويات المشتبه في تورطهم في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وتصويرها، حيث تم توقيف ثلاثة من بينهم وحجز سلاح أبيض من الحجم الكبير.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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