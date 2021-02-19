تاونات.. نزاع حول أرض فلاحية ينتهي بجريمة قتل

ع محياوي ـ هبة بريس

اهتز دوار الناظور حسب مصدر خاص و موثوق لهبة بريس التابع لجماعة بوهودة إقليم تاونات يوم أمس الخميس 18فبراير الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الرابع من مواليد 1990، بعد نزاع حول أرض فلاحية بين عائلتين .

وأضاف ذات المصدر، أن سبب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين عائلتين عائلة الهالك و عائلة قريبه الجاني إنتهى بطعنة غادرة بٱلة حادة على مستوى الظهر .

فيما جرى اعتقال الجاني في ظرف وجيز من طرف عناصر الدرك الملكي ببني وليد ، بأمر من النيابة العامة المختصة و تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قصد التحقيق معه بالمنسوب إليه ،فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة

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