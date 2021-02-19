صورة تعبيرية

تاونات.. نزاع حول أرض فلاحية ينتهي بجريمة قتل

منذ يوم واحد
1

ع محياوي ـ هبة بريس

اهتز دوار الناظور حسب مصدر خاص و موثوق لهبة بريس التابع لجماعة بوهودة إقليم تاونات يوم أمس الخميس 18فبراير الجاري، على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب في عقده الرابع من مواليد 1990، بعد نزاع حول أرض فلاحية بين عائلتين .

وأضاف ذات المصدر، أن سبب الجريمة يعود إلى خلاف نشب بين عائلتين عائلة الهالك و عائلة قريبه الجاني إنتهى بطعنة غادرة بٱلة حادة على مستوى الظهر .

فيما جرى اعتقال الجاني في ظرف وجيز من طرف عناصر الدرك الملكي ببني وليد ، بأمر من النيابة العامة المختصة و تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية قصد التحقيق معه بالمنسوب إليه ،فيما تم نقل جثة الهالك صوب مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس قصد عرضها على التشريح الطبي لمعرفة أسباب الوفاة

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عاجل.. حريق مهول بميناء الجرف الأصفر نواحي الجديدة

عاجل.. حريق مهول بميناء الجرف الأصفر نواحي الجديدة

منذ ساعتين
Photo of طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 41 أفريقي وحجز قارب مطاطي

طرفاية: إحباط محاولة للهجرة السرية وتوقيف 41 أفريقي وحجز…

منذ 5 ساعات
Photo of البيضاء .. توقيف 3 تلاميذ يحملون أسلحة بيضاء داخل القسم الدراسي

البيضاء .. توقيف 3 تلاميذ يحملون أسلحة بيضاء داخل…

منذ يوم واحد
Photo of حجز 1976 قرصا مخدرا بمطار طنجة ابن بطوطة

حجز 1976 قرصا مخدرا بمطار طنجة ابن بطوطة

منذ يوم واحد
Photo of بعد أن أرعبا ساكنة الهراويين.. عناصر الدرك تعتقل شابين من ذوي السوابق

بعد أن أرعبا ساكنة الهراويين.. عناصر الدرك تعتقل شابين…

منذ يوم واحد
Photo of طرفاية: توقيف 49 افريقي بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

طرفاية: توقيف 49 افريقي بعد إحباط محاولة للهجرة السرية

منذ يوم واحد
Photo of صديق يجهز على صديقه بالبيضاء وأم الجاني :”ابني يعاني عقليا ( فيديو)

صديق يجهز على صديقه بالبيضاء وأم الجاني :”ابني يعاني…

منذ يومين
Photo of طنجة.. أربعينية تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية

طنجة.. أربعينية تضع حدا لحياتها بطريقة مأساوية

منذ يومين
Photo of العيون : إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

العيون : إحباط محاولة للهجرة السرية وحجز قارب مطاطي

منذ يومين
Photo of اعتقال جزار سابق يشتبه تورطه بيع لحم الحمير بفاس

اعتقال جزار سابق يشتبه تورطه بيع لحم الحمير بفاس

منذ يومين

تعليق واحد

  1. ان عقوبة الإعدام هي الحل الوحيد والرادع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق