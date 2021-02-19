“البيجيدي” يقرر تأسيس لجنة مركزية لدعم الشعب الفلسطيني

منذ يوم واحد
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هبة بريس – الرباط

أعلنت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عن قرارها إنشاء لجنة مركزية دائمة تشتغل تحت إشرافها لدعم الشعب الفلسطيني في كفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة، مضيفة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن رئاسة وتشكيلة هذه اللجنة.

وأكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صدر عن اجتماعها المنعقد يوم الثلاثاء 16 فبراير الجاري، أن تأسيس هذه اللجنة يأتي في إطار المواقف الثابتة لحزب العدالة والتنمية من القضية الفلسطينية القائمة على الدعم الدائم للشعب الفلسطيني.

كما يأتي القرار في إطار التأكيد المتواصل على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وعلى حق العودة، ورفض انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ضد فلسطين من هدم للبيوت وتوسيع للاستيطان والعمل على تهويد القدس والمسجد الأقصى.

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‫2 تعليقات

  1. Les pauvres. J’ai pitié pour eux. Je les croyais plus intelligents. A qui veulent-ils faire avaler cette pillule.

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