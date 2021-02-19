ساجد: “حكومة العثماني لم تحقق كل الانتظارات و حصيلة وزراء الدستوري إيجابية”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في حوار مصور مع هبة بريس أن الحكومة الحالية لم تحقق كل ما وعدت به لكنها في مقابل ذلك حافظت على عدد من الثوابث الأساسية و حققت مجموعة من المكاسب المهمة.

ساجد و في معرض إجابته على تساؤل يتعلق بعمل الحكومة و تقييم منجزاتها، أكد أنه لا يمكن لأي حكومة أن تستجيب لكل الانتظارات و الطموحات و هذا ما حدث مع حكومة سعد الدين العثماني.

و أضاف المسؤول السياسي الأول عن حزب الحصان أن الحكومة الحالية فتحت مجموعة من الأوراش خاصة على المدى البعيد و بالتالي فيستوجب على الحكومة المقبلة أن تواصل العمل لاستكمال إنجاز المشاريع المفتوحة.

و شدد محمد ساجد على أنه في عهد الحكومة الحالية عدد من المشاريع خرجت لحيز الوجود و هي مشاريع هيكلية كالقانون الإطار للتعليم و غيره من الاستراتيجيات التي سيكون على الحكومة المقبلة مواصلة تنزيلها كالتغطية الصحية التي دعا لها عاهل البلاد.

و بخصوص الوزراء المنتمين لحزب الاتحاد الدستوري قبل و بعد التعديل الحكومي، أكد محمد ساجد الأمين العام للحزب أن أداؤهم بالقطاعات التي يشرفون عليها في المجمل يتماشى مع هوية الحزب، معتبرا حصيلتهم إيجابية.

الحوار كاملا مع محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري تجدونه في الرابط التالي:

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