ساجد: “حكومة العثماني لم تحقق كل الانتظارات و حصيلة وزراء الدستوري إيجابية”

منذ 11 ساعة
4

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أوضح محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري في حوار مصور مع هبة بريس أن الحكومة الحالية لم تحقق كل ما وعدت به لكنها في مقابل ذلك حافظت على عدد من الثوابث الأساسية و حققت مجموعة من المكاسب المهمة.

ساجد و في معرض إجابته على تساؤل يتعلق بعمل الحكومة و تقييم منجزاتها، أكد أنه لا يمكن لأي حكومة أن تستجيب لكل الانتظارات و الطموحات و هذا ما حدث مع حكومة سعد الدين العثماني.

و أضاف المسؤول السياسي الأول عن حزب الحصان أن الحكومة الحالية فتحت مجموعة من الأوراش خاصة على المدى البعيد و بالتالي فيستوجب على الحكومة المقبلة أن تواصل العمل لاستكمال إنجاز المشاريع المفتوحة.

و شدد محمد ساجد على أنه في عهد الحكومة الحالية عدد من المشاريع خرجت لحيز الوجود و هي مشاريع هيكلية كالقانون الإطار للتعليم و غيره من الاستراتيجيات التي سيكون على الحكومة المقبلة مواصلة تنزيلها كالتغطية الصحية التي دعا لها عاهل البلاد.

و بخصوص الوزراء المنتمين لحزب الاتحاد الدستوري قبل و بعد التعديل الحكومي، أكد محمد ساجد الأمين العام للحزب أن أداؤهم بالقطاعات التي يشرفون عليها في المجمل يتماشى مع هوية الحزب، معتبرا حصيلتهم إيجابية.

الحوار كاملا مع محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري تجدونه في الرابط التالي:

ما رأيك؟
المجموع 13 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بجنيف .. المغرب يشارك في أشغال الدورة ال46 لمجلس حقوق الإنسان

بجنيف .. المغرب يشارك في أشغال الدورة ال46 لمجلس…

منذ 10 ساعات
Photo of “البيجيدي” يقرر تأسيس لجنة مركزية لدعم الشعب الفلسطيني

“البيجيدي” يقرر تأسيس لجنة مركزية لدعم الشعب الفلسطيني

منذ 11 ساعة
Photo of البيجيدي يجدد رفضه لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس التسجيل

البيجيدي يجدد رفضه لاحتساب القاسم الانتخابي على أساس التسجيل

منذ 12 ساعة
Photo of وهبي: “طبيعي أن يهاجم الإعلام الجزائري المغرب في ظل الإنجازات التي تتحقق بجوارهم”

وهبي: “طبيعي أن يهاجم الإعلام الجزائري المغرب في ظل…

منذ 14 ساعة
Photo of جمهورية زامبيا تؤكد الاحتفاظ بسفارتها وقنصليتها في المغرب

جمهورية زامبيا تؤكد الاحتفاظ بسفارتها وقنصليتها في المغرب

منذ 14 ساعة
Photo of ساجد: “تفاجأت ملي مشيت ندير التلقيح و خاصنا نفتاخرو ببلادنا و الأطر الصحية ديالها”

ساجد: “تفاجأت ملي مشيت ندير التلقيح و خاصنا نفتاخرو…

منذ 15 ساعة
Photo of السفير هلال يدين بشدة تجنيد الأطفال من قبل المجموعات المسلحة

السفير هلال يدين بشدة تجنيد الأطفال من قبل المجموعات…

منذ 16 ساعة
Photo of بنكيران: الإسلام لا يتدخل في الجنس الرضائي بل يتدخل في المجاهرة به

بنكيران: الإسلام لا يتدخل في الجنس الرضائي بل يتدخل…

منذ 16 ساعة
Photo of عدد مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة التشريعية الماضية بلغ 28 قانونا

عدد مشاريع القوانين المصادق عليها خلال الدورة التشريعية الماضية…

منذ 17 ساعة
Photo of الصحراء: خبير أمريكي بارز يشجب مسعى السيناتور إنهوف

الصحراء: خبير أمريكي بارز يشجب مسعى السيناتور إنهوف

منذ يوم واحد

‫4 تعليقات

  1. و ماذا حققت أنت عندما كنت في الدار البيضاء

  2. يا ودي ياودي جات الانتخاباتو كلشي كيضرب على راسوز واش هاد الوزراء ماشي في حكومة العثماني. الله يعطينا وجهك

  3. وكان وزراء ساجد يعملون خارج الحكومة وراه فقدنا التقة في الاحزاب كاملة والنقابات كاملة

  4. هذا الشخص يتحدث و كأنه يكلم مغاربة السبعينات او الثمامينات و الدليل على ذلك خرجة صاحبه في الحرب _الغير المحسوبة_الراضي الذي قال فيها ان حزبهم هو عهدة ملكية يجب الحفاظ عليها —و نسي ان مغرب اليوم غير مغرب الامس وان الهلوسات الانتخابية مكانها مزبلة التاريخ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق