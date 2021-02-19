ساجد: “تفاجأت ملي مشيت ندير التلقيح و خاصنا نفتاخرو ببلادنا و الأطر الصحية ديالها”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
في حوار مطول مع هبة بريس، أكد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن حملة التلقيح الوطنية تمر في أجواء مثالية و تجعلنا كمغاربة نفتخر بالانتماء لهذا الوطن.
و أوضح محمد ساجد أن الأرقام المعلنة لحدود الساعة بخصوص عدد الملقحين و التي بوأت المغرب مكانة متقدمة ضمن خانة الدول الرائدة و الأولى التي تلقح شعوبها، تبعث على التفاؤل و الارتياح.
و شدد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري على أن عملية التلقيح تجري بتنسيق و تنظيم محكم، مؤكدا أنه تفاجأ لحظة ذهابه لمركز التلقيح قصد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضمن الفئات التي تم تحديدها سلفا بجودة التنظيم و السير المثالي و السلس للحملة.
و قال ساجد بأن الشفافية تطبع عملية التلقيح، مشيدا في الوقت ذاته بالأطر الصحية و السلطات الأمنية و المحلية التي تبذل قصارى الجهود لإنجاح الحملة التي دعا لها عاهل البلاد.
هذا الأمر، يضيف ساجد، يجب أن يشكل مبعث فخر و اعتزاز لكل المغاربة بما تحقق لحدود الساعة مقارنة بدول أخرى و منها الدول المجاورة، حيث أن المغرب قام لحدود الساعة بتلقيح أكثر من مليوني شخص و هو رقم جد مهم.
حوار ساجد كاملا مع هبة بريس تتابعونه من خلال الرابط التالي:
2 تعليقات
شكرا لجلالة الملك
شكرا للاطر الصحية
شكرا لاطر وزارة الداخلية
شكرا لجميع الساهرين على عملية التلقيح
تحية خاصة للاعضاء الساهرين في مدرسة الفارابي حي الحسني الدار البيضاء و على رأسهم القائد المتواضع و الأطر الصحية المحترمة
حيت.مشى وقف دوزيام بوزيسيون وخواو ليه الطريق ومدارش الصف وخرج في بضع دقاءق