ساجد: “تفاجأت ملي مشيت ندير التلقيح و خاصنا نفتاخرو ببلادنا و الأطر الصحية ديالها”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في حوار مطول مع هبة بريس، أكد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن حملة التلقيح الوطنية تمر في أجواء مثالية و تجعلنا كمغاربة نفتخر بالانتماء لهذا الوطن.

و أوضح محمد ساجد أن الأرقام المعلنة لحدود الساعة بخصوص عدد الملقحين و التي بوأت المغرب مكانة متقدمة ضمن خانة الدول الرائدة و الأولى التي تلقح شعوبها، تبعث على التفاؤل و الارتياح.

و شدد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري على أن عملية التلقيح تجري بتنسيق و تنظيم محكم، مؤكدا أنه تفاجأ لحظة ذهابه لمركز التلقيح قصد تلقي الجرعة الأولى من اللقاح ضمن الفئات التي تم تحديدها سلفا بجودة التنظيم و السير المثالي و السلس للحملة.

و قال ساجد بأن الشفافية تطبع عملية التلقيح، مشيدا في الوقت ذاته بالأطر الصحية و السلطات الأمنية و المحلية التي تبذل قصارى الجهود لإنجاح الحملة التي دعا لها عاهل البلاد.

هذا الأمر، يضيف ساجد، يجب أن يشكل مبعث فخر و اعتزاز لكل المغاربة بما تحقق لحدود الساعة مقارنة بدول أخرى و منها الدول المجاورة، حيث أن المغرب قام لحدود الساعة بتلقيح أكثر من مليوني شخص و هو رقم جد مهم.

حوار ساجد كاملا مع هبة بريس تتابعونه من خلال الرابط التالي:

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