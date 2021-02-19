بنكيران: الإسلام لا يتدخل في الجنس الرضائي بل يتدخل في المجاهرة به

منذ ساعة واحدة
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هبة بريس – الرباط

تحدث الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، عبد الاله بنكيران، عن الجدل القائم حول الجنس الرضائي وإلغاء المادة 408 خلال الأيام الأخيرة.

وقال بنكيران في كلمة ألقاها، مساء أمس الخميس، خلال استقبال أعضاء المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن “الإسلام لا يتدخل في الجنس الرضائي، بل يتدخل حين تتم المجاهرة به، بين النساء والنساء أو الرجال والرجال.

وأضاف رئيس الحكومه السابق قائلا : “الإسلام لا يفتش عن الجريمة، وإنما إن وصلته وبشروط، مشددا على أن ديننا يحافظ على السرية حفاظا على سلامة المجتمع من الفاحشة”.

واسترسل بنكيران بالقول: “من يشهر ويجاهر يستحق العقوبة ليس لأنه زنى بل لأنه جاهر فرأى الناس ذلك، فخاف المشرع أن يصبح ذلك سلوكا عاما فيفسد المجتمع”.

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تعليق واحد

  1. إن المنافقين والمنافقات في الدرك الاسفل من النار..

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