”مجلس فارس“ يحدد جلسات تأديبية ل”قضاة الرأي“ واستنكار يواجه القرار

منذ ساعة واحدة
0

هبة بريس

كشف رئيس نادي قضاة المغرب، عبد اللطيف بوشنتوف، عن توصل زميله و الكاتب العام لذات النادي، الأستاذ عبدالرزاق الجباري، زوال هذا اليوم بكتاب من المجلس الأعلى للسلطة القضائية حدد بموجبه تاريخ جلسة المحاكمة التأديبية في يوم 02-03-2021.

وعلق عبد البطيف الشنتوف متأسفاً بالقول :” للأسف كنا نود أن ينتهي هذا الملف ومعه ملف الزملاء على خلفية ممارسة حرية التعبير من دون أن يصل للمحاكمات التاديبية وآثارها، لكون هذه المواضيع يجب أن تؤطر بحلول أخرى ليس من بينها التأديب وسبق أن عبرنا عن ذلك في مختلف اللقاءات التي تمت حول الموضوع أو في غيرها من المناسبات“.

وأضاف الشنتوف قائلاً :” طبعا نادي قضاة المغرب سيواصل دوره المنوط دستورا وبمقتضى قانونه الأساسي والمثمتل في الدفاع القضاء والقضاة ومن أهم هذه الأدوار الدفاع ممارسة القضاة لكافة حقوقهم المنصوص عليها في القوانيين التنظيمية للسلطة القضائية وفي مقدمتها ممارسة حرية التعبير وسوف يقوم بالدفاع القانوني عن الزملاء المحالين وفق ما ستقرره أجهزة نادي قضاة المغرب وفق ما سبق التدراس بشانه في اجتماع المكتب التنفيذي والمجلس الوطني المنعقد شهر دجنبر2020 “.

وكان المجلس الوطني لـ “نادي قضاة المغرب”، خلال دورته الرابعة العادية المنعقدة يوم السبت 19-دجنبر 2020 بمدينة سلا، ، في احترام لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19، قد ناقش وتدارس، بشكل مستفيض، قضية الحق في حرية التعبير المضمون للقضاة دستوريا وكونيا وقانونيا، وبخاصة قضية الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي بسبب ممارستهم له، مقرراً بهذا الخصوص، تسجيل تضامنه المطلق مع الزميلات والزملاء المحالين على المجلس التأديبي، واستعداده التام للدفاع عنهم، وعن مختلف المكتسبات الدستورية التي أقرها دستور 2011، بما في ذلك حق القضاة في ممارسة حرية التعبير، وكذا حرية التنظيم الجمعوي المهني الحر والمستقل.

كما أعلن خلال ذات الدورة عبر بلاغ صحفي، تبنيه كل ما جاء في بلاغ المكتب التنفيذي لـ “ناديقضاة المغرب” الصادر بهذا الخصوص، بتاريخ 27-11-2020، جملة وتفصيلا، مقرراً بعد مناقشة الأشكال التعبيرية التي عرضها عليه المكتبُ التنفيذي من أجل المصادقة عليها، وتقليب النظر فيها وفي مآلاتها في ظل الظرفية العامة التي تمر منها بلادنا، مسجلاً ”جعل دورته مفتوحة بخصوص تلك الأشكال، وذلك بحسب ما سيُستجد بخصوص هذه النقطة، تعبيرا منه عن منطق الحكمة القضائية التي يمليها عليه الإحساس بالواجب الوطني المؤسس على المصلحة العامة للوطن“.

كما دعا في ذات السياق، مؤسسة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيسها المنتدب كل فيما يخصه، إلى تنزيل الضمانات الفعلية والحقيقية لممارسة القضاة لحقهم في التعبير، وتوفير الظروف الحاضنة لتلك الممارسة احتراما للدستور والقانون والإعلانات الدولية ذات الصلة، مع خلق بيئة ملائمة لتعاون الجمعيات المهنية مع المؤسسات القضائية بما يخدم مصلحة العدالة ببلادنا .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة المتوسط.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية

طنجة المتوسط.. إجهاض عملية للتهريب الدولي للمؤثرات العقلية

منذ ساعة واحدة
Photo of الحكومة تجيز مشروع مرسوم لتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

الحكومة تجيز مشروع مرسوم لتأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين

منذ ساعتين
Photo of البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

البرازيل تتجاوز مستوى 10 ملايين إصابة بكورونا

منذ 3 ساعات
Photo of العثماني : سنة 2020 سجلت انخفاضا ملحوظا في حوادث السير

العثماني : سنة 2020 سجلت انخفاضا ملحوظا في حوادث…

منذ 4 ساعات
Photo of مطالب بإشراك النقابات في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

مطالب بإشراك النقابات في إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية

منذ 4 ساعات
Photo of إيطاليا تسجل 13762 إصابة و347 وفاة جديدة بكورونا

إيطاليا تسجل 13762 إصابة و347 وفاة جديدة بكورونا

منذ 5 ساعات
Photo of طنجة.. تفاصيل اطلاق سراح البرلماني عبد المولى بعد توقيفه

طنجة.. تفاصيل اطلاق سراح البرلماني عبد المولى بعد توقيفه

منذ 5 ساعات
Photo of اعلام اندونيسي : محتجزو تندوف يقبعون في سجن بسماء مفتوحة

اعلام اندونيسي : محتجزو تندوف يقبعون في سجن بسماء…

منذ 5 ساعات
Photo of خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من 152 ألف شخص ضد فيروس “كورونا”

خلال 24 ساعة ..تلقيح اكثر من 152 ألف شخص…

منذ 6 ساعات
Photo of حالات الشفاء…تسجيل 970 حالة خلال 24 ساعة الماضية

حالات الشفاء…تسجيل 970 حالة خلال 24 ساعة الماضية

منذ 6 ساعات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق