فرنسا.. تغريم كوميدي بـ9 آلاف يورو بسبب “أغنية معادية للسامية”

منذ يومين
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هبة بريس ـ وكالات 

 

أيدت محكمة استئناف العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الخميس، حكما ضد الكوميدي ديودوني مبالا مبالا، يقضي بدفعه غرامة قدرها 9000 يورو يمكن أن تتحول إلى عقوبة سجن في حالة عدم الدفع.

واعتمدت المحكمة في قرارها على مقطع فيديو لأغنية بعنوان “إنها محرقتي” نشرت في 2017 على بعض منصات الإنترنت، وتضمنت حديثا عن الشواء ولحم الكوشير الحلال لدى اليهود.

وفي نوفمبر 2019، اعتبرت محكمة ابتدائية أن “الحق في الدعابة” الذي استشهد به ديودوني للدفاع عن أغنيته “يتعارض مع حق آخر هو كرامة الإنسان”.

وأبرزت المحكمة وقتها أن كلمات الأغنية تشير بشكل لا لبس فيه إلى المحرقة التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية.

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‫2 تعليقات

  1. ارائتم تناقض حرية التعبير في فرنسا ، اتدكرون عندما سبوا الرسول ص و الاسلام قالوا حرية تعبير .
    ارائتم قانون الانفصالية بفرنسا ،القانون هو لن ارضي عنك اليهود و لا النصاري حتي ..
    لا يغير الله ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم ،

  2. صاحب التعليق 1
    اكتب القران صحيح . ما هذا يا اخي

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