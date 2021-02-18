العثماني: الإشعاع الدولي للمملكة تدعمه إنجازات ونجاحات وطنية عديدة

هبة بريس

أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الخميس، أن المملكة تحظى بإشعاع دولي تدعمه إنجازات ونجاحات وطنية عديدة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبتعاون وتظافر كافة المؤسسات والهيآت وبتلاحم المواطنات والمواطنين.

العثماني قال في كلمته الافتتاحية للاجتماع الاسبوعي الننعقد يومه الخميس، إنه تشرف بتمثيل الملك في الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقدة بالعاصمة التشادية اندجامينا.

وأضاف أنه “وقف والوفد المرافق له، على الصورة المشرقة التي تنعم بها المملكة المغربية كبلد استطاع أن يواجه التحديات الآنية التي عاشتها البشرية، بنجاح مقدر”، مسجلا أنه “لمس المكانة التي يتمتع بها جلالة الملك، حفظه الله، كقائد لبلده، وكقائد إفريقي مفدى”.

وكنموذج على النجاحات التي حققتها المملكة، أشار رئيس الحكومة إلى ثلاثة مواضيع عرفها ويعرفها المغرب في هذه الأيام والأسابيع الأخيرة؛ ويتعلق المحور الأول بحملة التلقيح الوطنية ضد وباء كوفيد-19، التي تعرف تقدما إيجابيا، إذ تجاوزت المملكة أمس مليونين من الأشخاص الملقحين وتتواصل العملية بوتيرة جيدة، مما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، من حيث عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ومن حيث نسبة هؤلاء المواطنين في عدد السكان. كما توجد المملكة بين دول الصدارة عالميا حيث تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث عدد الملقحين.

وأشاد السيد العثماني، في هذا الصدد، بالتنظيم المحكم لعملية التلقيح، وذلك بفضل المهنية والعمل الدؤوب للأطر الصحية والأطر الأمنية، وكذلك بفضل انخراط وتعاون المواطنات والمواطنين، مشددا على أن النجاح المحقق في هذه المراحل الأولى من عملية التلقيح، لا يجب أن يؤدي إلى التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.

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