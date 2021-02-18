ثمن ساعة سميرة سعيد يلهب مواقع التواصل الاجتماعي
نجلاء مزيان : هبة بريس
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي و بعض الصفحات الكبرى على نطاق واسع صور آخر إطلالة للنجمة المغربية سميرة سعيد أثناء مشاركتها في برنامج “السيرة”.
و كالعادة ظهرت سميرة سعيد بإطلالة بهية حيث تزينت ببعض الإكسسوارات الأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة، ولفتت الأنظار بساعة يد قيمة من الماركة العالمية ROLEX.
و تميزت ساعة سميرة سعيد ف كونها مصنوعة من الذهب عيار 18 كما تحتوي على 31 جوهرة، وقد بلغ سعرها 37000 دولار أمريكي.
و الجدير بالذكر أن الإعلامية وفاء الكيلاني بدأت بالترويج للموسم الثاني من برنامجها “السيرة” حيث أعلنت عن استضافة المطربة المغربية سميرة سعيدة في الحلقة الافتتاحية المقرر عرضها يومي الخميس والجمعة .
و في سياق متصل قامت وفاء الكيلاني بنشر صورة لها برفقة سميرة سعيد من كواليس تصوير الحلقة، عبر حسابها بموقع إنستقرام معلقة عليها : “الفنانة الكبيرة سميرة سعيد في اول حلقات الموسم الثاني من برنامج السيرة على dmc بكرة يوم الخميس والجمعة الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة وعلى قناة ابوظبي يوم الجمعه الساعة 11 بتوقيت الامارات”.
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بصحتها