تامر حسني يفصح عن سر حبه لهذه الصورة

نجلاء مزيان : هبة بريس

كشف النجم المصري تامر حسني عبر حسابه الرسمي في موقع فايسبوك عن سر تميز الصورة التي قام بنشرها منذ قليل،مشيرا أنها تذكره بالحلم الذي كان يراوده في مرحلة الطفولة و الذي استطاع تحقيقه بواسطة الصبر و الإرادة و العمل .

و كتب تامر تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”يا نهار الشوق على اجمل ناس الصوره دي من تصوير اعلان جديد ليا بس تعنيلي كتير اوي ، عشان كدا حبيت اكلمكم عليها وبعد ما اخلص كلام هتتأكدوا انها تعنيلكوا انتوا كمان هحاول اختصر “.

و أضاف :”من سنين كنت مكان الاطفال الجميله دول بدرس الموسيقى هنا في الكونسير ڤاتوار و لما كان يدخل علينا فنان مشهور كنا بنفرح اوي و بيبقى عندنا حالة ذهول و كنت بقول يارب في يوم من الأيام أكبر وأنجح و ادخل نفس الدخله دي و انا فنان مشهور و اشوف نفس النظرة الجميلة دي في عيون التلاميذ و الأستاذة..”.

و واصل :”الحقيقه اني لما دخلت عليهم شفت نظره أكبر بمليون مره من اللي حلمت بيها ، نظرة حب و بكاء و مثل اعلى و اسأله كتير منهم عن مشواري و فضلت يوم كامل اثناء التصوير بحكيلهم و بشجعهم ، و اتمشينا في كل مكان جوه المعهد درست فيه ولعبت فيه”.

و اختتم :”هقول حاجه و كل واحد يقيسها على مجاله اكتر حد فيكوا هيحب النظره و المعنى اللي في الصوره و هيتمناه و هيتعب له، هو اول واحد هيوصله بس كدا .. نهاركم جميل زيكم”.

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