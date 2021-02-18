المنتخب المغربي يرتقي مركزين في تصنيف الفيفا

هبة بريس

صعد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم ضمن التصنيف الفيفا الصادر، الخميس، من من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ليحتل المركز 33 على مستوى العالم، والرابع إفريقيا.

و صعد أسود الأطلس مركزين في التصنيف العالمي ليُصبح في المركز 33 بينما صعد وصيفه المنتخب المالي ثلاثة مراكز وأصبح في المركز 54.

وقد تم احتساب مباريات البطولة الأفريقية بالإضافة إلى 11 مباراة أخرى كمباريات ودية نظراً لمشاركة اللاعبين الذي يلعبون في البطولات المحلية في الدول الأفريقية فقط في البطولة.

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