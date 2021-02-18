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اعتقال جزار سابق يشتبه تورطه بيع لحم الحمير بفاس

منذ يومين
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هبة بريس – فاس

داهم قائد الملحقة الإدارية الأندلس رفقة أعوان السلطة و العناصر الأمنية مساء اليوم الأربعاء 17 فبراير الجاري منزل للذبيحة السرية داخل الحي باب الحمرة بالمدينة العتيقة لمدينة فاس ، حيث تم العثور على بغل حي إضافة إلى مجموعة من العظام مدفونة داخل بئر بدار الجزار .

ووفق مصدر ” هبة بريس ” فان عملية المداهمة جاءت اثر شكايات متتالية لجيران جزار تفيد بأن المشتبه فيه يقوم بذبح الحمير والبغال و يصنع من لحمها منتوج الخليع ” لحم مملح ومجفف ” . موضحا أن السلطات عثرت داخل المنزل على بغل مريض حيا، يشتبه أن المعني بالأمر كان يحتفظ به تمهيدا لذبحه وعرضه للبيع أو توجيهه لمحلات بيع الوجبات السريعة، فيما وجدت أيضا عظام مدفونة داخل بئر بدار الجزار.

المصدر ذاته، أكد أن الجزار عندما علم بالأمر فر هاربا إلى وجهة غير معلومة إلا أن عناصر ولاية أمن فاس تمكنت من إلقاء القبض عليه في وقت وجيز، حيث تم اعتقاله واقتياده صوب مخفر الشرطة، لاستكمال البحث معه حول هذه الفضيحة

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تعليق واحد

  1. اللهم هذا منكر لا حولة ولا قوة إلا بالله اتقوا الله عباد الله …

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