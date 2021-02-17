طنجة.. ايداع صاحب معمل “فاجعة طنجة” سجن “سات فيلاج”

هبة بريس- مكتب طنجة

أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بطنجة اليوم الأربعاء، باعتقال صاحب معمل فاجعة طنجة ووضعه بالسجن المحلي”سات فيلاج” في حالة اعتقال في انتظار استكمال اجراءات التحقيق.

وبحسب مصادرنا فان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة رفض تمتيع صاحب المعمل بالسراح المؤقت الى حين استكمال الأبحاث التي أمرت بها النيابة العامة للكشف عن ظروف وفاة مجموعة من الضحايا بوحدة صناعية للنسيج بتاريخ 08 فبراير 2021.

واضافت المصادر ان صاحب المعمل يواجه تهم تتعلق “بالقتل الخطأ والجروح غير العمدية ومخالفات تتعلق بمدونة الشغل”حيث تقرر احالة القضية على المحكمة الابتدائية وذلك لعدم الاختصاص.

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