استياء المواطنين من فرض “رخصة التنقل” بين المدن بالسيارات واستثنائها بالحافلات والقطار

هبة بريس

في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمغرب، مددت السلطات المعنية العمل بفرض رخصة التنقل بين المدن.

وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب استمرار فرض رخصة التنقل بين المدن بالسيارات واستثنائها بالحافلات والقطار.

وذكر مواطنون في حديثهم مع هبة بريس، أنهم أصبحوا يستغنون عن سياراتهم للتنقل بين المدن بسبب الرخصة المفروضة، ويلجأون للحافلات والقطار .

واستغرب المواطنون من مغزى السلطات من فرض رخص التنقل بالسيارات واستثنائها بالحافلات والقطار، رغم أن الأخيرة هي التي تعرف اكتظاظا كبيرا واختلاطا بين أشخاص من مختلف المدن والجهات.

وفي ظل تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، طالب المواطنون السلطات المعنية بإلغاء الرخصة المذكورة لتيسير تنقلاتهم وقضاء أغراضهم العملية والإدارية بمختلف مدن المملكة.

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