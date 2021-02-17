استياء المواطنين من فرض “رخصة التنقل” بين المدن بالسيارات واستثنائها بالحافلات والقطار
هبة بريس
في سياق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالمغرب، مددت السلطات المعنية العمل بفرض رخصة التنقل بين المدن.
وفي هذا الصدد، عبر عدد من المواطنين عن استيائهم بسبب استمرار فرض رخصة التنقل بين المدن بالسيارات واستثنائها بالحافلات والقطار.
وذكر مواطنون في حديثهم مع هبة بريس، أنهم أصبحوا يستغنون عن سياراتهم للتنقل بين المدن بسبب الرخصة المفروضة، ويلجأون للحافلات والقطار .
واستغرب المواطنون من مغزى السلطات من فرض رخص التنقل بالسيارات واستثنائها بالحافلات والقطار، رغم أن الأخيرة هي التي تعرف اكتظاظا كبيرا واختلاطا بين أشخاص من مختلف المدن والجهات.
وفي ظل تراجع أعداد الإصابات بالفيروس، طالب المواطنون السلطات المعنية بإلغاء الرخصة المذكورة لتيسير تنقلاتهم وقضاء أغراضهم العملية والإدارية بمختلف مدن المملكة.
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18 تعليقات
اعتماد رخصة التنقل خطا من اخطاء الحكومة وهو بدون معنى
نعم عين العقل التنقل بالسيارات بين المدن اصبح آمنا بعدانخفاظ عددالاصابات الى ادنى المستويات شريطة 4 اشخاطفقط.
مول السيارة ساهل تايكون بوحديه يعني الغرامة يخلصها ويزيد انا الحافلة او القطار الي حبسوا الناس غايوحلوا معهم لايديروا ليهم الصداع ادان اللهم يشدوا مول السيارة الله يلقيها ليهم
تمام
مطلب مهم نرجو من المسؤولين تحقيقه.
عجبني تعليق ديال اخويا الغير معروف حيت والله الى كيقلبو غير فين اعضو فالمواطن وخصهم اعزلوه باش اكون فريسة سهلة ونزيدك حاجة القطارات والحافلات ماليهم عندهم النياب خاصهم ابعدو منهم مايأثروش ليهم على المداخيل ديالهم اما ظراوش مالين طوموبيلات راهم لقمة سائغة وديما عقلية طحن بوه.
حكومة فاشلة و قرارات عشوائية بعيدة كل البعد عن المنطق و الحكمة حسبنا الله و نعم الوكيل
حكومة فاشلة و قرارات عشوائية. الشعب يريد إسقاط حكومة الفساد والريع
فعلا هذه عين الصواب السلطات في هذا البلد السعيد تكيل بمكيالين فإما ان تسافر عبر الحافلة او القطار او ابق مكانك مع العلم ان احتمال انتقال العدوى على متن هذين الوسيلتين للنقل جد كبير ولهذا في نظري منع التنقل بالسيارة الخاصة ما هو إلا عرقلة للناس في قضاء أغراضهم ووسيلة لابتزازهم على الطرقات إن لم تتوفر على رخصة وحتى عند طلبك لها فلن تنجو من الابتزاز نظرا للعراقيل المصاحبةلها
Bach shab chatikat dial lhafilat okhdmo lahoma ina hada monkar Ana mchit bohdi l Essaouira bsiyara diali hbsoni ftri9 mra khora mchit flhafila hta wahd maklmni
اسهل طريقة للاخذ 300 درهم من المواطنين هي أصحاب السيارات اما الشهادة لا يحتاجها بعض المغاربة للسفر مع اولادهم إلى ثلج أفران أو اكيمدن
باش بعض الناس الله يسمحليهم خدامين في الدرك الملكي ياخذو الرشوة من أصحاب السيارات
التنقل في السيارةالخاصةأكثرأمانامن التنقل عبر الحافلات والقطار،فلا جدوى من فرض التوفر على الرخصة للتنقل بين المدن.
رخصة التنقل أصبحت وثيقة لابتزاز المواطنين أو سلب ممتلكاتهم باسم القانون…!
تستطيع ان تتنقل الان في وسائل النقل العمومي إلى كل ارجاء المغرب رغم ما تعانيه من اكتظاظ دون أن يسألك أحد عن رخصة التنقل.
لكن إذا أردت السفر بسيارتك الخاصة ولو لوحدك فحتما سيتم ايقافك واستفسارك عن رخصة التنقل لدرجة أن الكثيرين اضطروا لترك سياراتهم والسفر في الحافلة او القطار تفاديا للغرامة
كفا من
الظلم
حقيقة قمة الاستهزاء و طرح عدة علامات الاستفهام حول هذه الظاهرة.عدم محاربة التجمعات و هي ظاهرة عبر وسائل النقل الجماعية بدون ترخيص و محاسبة السيارات الخاصة التي تحترم معايير السلامة و البروتوكولات المعمول بها و مطالبة أصحابها بوثيقة التنقل.؟السؤال:ما هو هدفهم؟أمر محير يطرح أكثر من سؤال.
كلام صحيح و معقول لا جدوى حاليا من هذه الوثيقة الله يجعل شي باراكا
والله إلى عيب وعار الا كانت رخصة التنقل ضرورية خاضها تفرض على النقل العمومي جيت هو لي فيه إكتضاض اللهم إنا هاذا منكر