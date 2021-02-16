مُحلل سياسي : ملك المغرب شامخ وتعذر على الأقزام الوصول لكل شاهق

هبة بريس ـ الرباط

قال محمد بودن، أكاديمي ومحلل سياسي، ان قناة الشروق الجزائرية ومن أوحى لها بعملها المدان، لم يحصلا الا على خيبة المسعى وسوء المنقلب، أمام رسالة المغاربة القوية والموحدة والمثلجة للصدر.

وأضاف بودن في تصريح ل”هبة بريس” أن ان المحتوى المنحط الذي بثته القناة سيظل وصمة عار في تاريخها و لا يمكن تبنيه ولا التصفيق له من طرف أي مواطن جزائري عاقل ومطلع على حقائق الأمور، مضيفا أنه بمنطق الحرية لا يمكن الزج بنشطاء ومدونين ينتقدون النظام الجزائري على شبكات التواصل الاجتماعي في السجون و السماح بعمل تنعدم فيه الأخلاق في حق رمز بلد جار.

واسترسل المحلل السياسي قائلا :” أما بمنطق الضمير الانساني و القيم المهنية فإن هذا العمل يمثل تعمدا لإهدار الرسالة الإعلامية النبيلة…و اذا استمرت السلطات الجزائرية صامتة على ما حصل فإن هذا يعني رضاها و تشجيعها على هذه الأعمال ومن البديهي أن هذا يتنافى مع منطق الدولة.”

هذا العمل- يضيف بودن – يؤكد بالملموس ان الملك محمد السادس أتعب خصومه بالريادة و رفع الإيقاع عاليا دبلوماسيا و ميدانيا و اقتصاديا، ولذلك تحركت ألسنة السوء لتعبر عن أخلاقها و أفكارها و هذا غير مستغرب في علاقة التابع والمتبوع مع العلم أن المتبوع مأزوم ومفزوع و يريد أن يدفع بورقة العدو الوهمي للتغطية على فشله وتخبطه داخليا.

واردف بودن قائلا :” لا يليق بالجزائر النوفمبرية أن تصمت على إعلام أصبح سجله حافل بالأراجيف وقد يرتبط إسمه في المستقبل بكل إفتراء بعدما سقط أخلاقيا من علو شاهق وتهوع من حلقه بكل ما يخفيه من حنق وكمد على المغرب وانتصاراته وكما يقول المثل العربي ” البعرة تدل على البعير و السير يدل على المسير”.

واعتبر المحلل للسساسي انه من الناحية النظرية يمكن انتظار اعتذار قناة الشروق عن فعلتها كما فعلت سابقا واعتذرت في أبريل الماضي عن الحلقة الثالثة من السلسلة الفكاهية “دار العجب” التي أساءت للرئيس التونسي قيس سعيد لكن عمليا – يتساءل بودن – هل القناة تملك قرارها و هل لدى صناع خطها التحريري وجهة نظر بعيدة عن تسميم وتخريب العلاقات المغربية – الجزائرية ؟

كما انه من الناحية القانونية يمكن اتخاذ اجراءات لفرض جزاءات على مستوى مصدر بث قناة الشروق من بيروت وعمان و على مستوى بث القناة وترددها بالخصوص على أقمار نايل سات و عرب سات و ياه سات الموجودين على التوالي بمصر و السعودية و الإمارات العربية المتحدة لكون قناة الشروق لم تلتزم بميثاق الشرف الإعلامي الذي يربطها بعدد من الأقمار باستعمالها لأوصاف قدحية في حق ملك البلاد و بطعنها في ثقافة المغاربة وتعايش الأديان بالمجتمع المغربي و التطاول على حقوق الأخر وعدم احترام مشاعر المغاربة وتأجيج نزعات الكراهية و إشهار الحرب، يخلص بودن.

ما رأيك؟ المجموع 3 آراء 0 3