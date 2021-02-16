وزراء نظام العسكر الجزائري يعودون لهواية توزيع الاتهامات “المضحكة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل ترهات المسؤولين الجزائريين الذين أضحوا ينامون على أخبار المغرب و يستفيقون عليها و ذلك في ظل الحسد و الغيرة الكبيرة التي تعشش في دواخلهم بعد التطور الكبير الذي بات يحققه المغرب بقيادة عاهل البلاد الملك محمد السادس.

آخر ترهات مسؤولي النظام العسكري الحاكم بالجارة الشرقية، ما قاله وزير الاتصال الجزائري الناطق الرسمي بإسم حكومة بلاده و الذي اتهم المغرب و إسرائيل بالتجسس على مواقعهم الحكومية و الإلكترونية.

و في هذا الصدد، قال عمار بلحيمر وزير الاتصال الجزائري أن إسرائيل قدمت برامج معلوماتية خبيثة و جد متطورة للمغرب مكنته من التجسس على المواقع الحكومية الجزائرية و كذا المواقع الإلكترونية الإخبارية ببلاده.

و أضاف المسؤول الجزائري بأن تعاونا أمنيا بين الرباط و تل أبيب سمح لقراصنة مغاربة باختراق عشرات المواقع الجزائرية و قرصنتها في حرب معلوماتية تجري بين البلدين.

و قال الناطق الرسمي بإسم الحكومة الجزائرية أن المغاربة تمكنوا بفضل برمجيات إسرائيلية جد متطورة من فك شفرات الأمن السيبراني لعدد من المواقع الجزائرية و هو ما بات يشكل خطرا حقيقيا على النظام المعلوماتي بالجزائر.

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