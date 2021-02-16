بعد مقال هبة بريس..إدارة بريد المغرب بسطات تعلق العلم الوطني

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تجاوبت إدارة بريد المغرب بسطات بسرعة مع مقال نشرته هبة بريس لفتت من خلاله الأنظار إلى عدم تثبيت العلم الوطني على واجهة البوابة الرئيسية لبناية بريد المغرب بشارع بوشعيب بلبصير، كما يتبين من خلال الصورة التي تحمل عبارتي قبل وبعد.

وسارعت الإدارة إلى التفاعل ايجابا مع المقال مشكورة في شخص المسؤول الأول عن القطاع اقليميا، بعد أن خلف حدث عدم تثبيت العلم بطريقة تليق به استنكارا واستياء كبيرين بين صفوف المتتبعين ورواد التواصل الاجتماعي، وهي رسالة واضحة إلى كافة المسؤولين للتعامل بحزم مع مثل هاته الهفوات التي لا تقبل التساهل أو التهاون مادامت تتعلق

برموز الدولة وثوابتها الراسخة في قلوب المغاربة.

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