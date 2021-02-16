الجزائريون يخرجون للشارع للتعبير عن عدم رضاهم عن أوضاع البلاد

منذ 34 ثانية
0

هبة بريس – وكالات

خرد جموع من المواطنين في “مسيرة حاشدة بمدينة خراطة بمحافظة سطيف احتفالا بذكرى أولى مسيرات” الاحتجاجات الشعبية في ما أصبح يعرف بـ “الحراك”.

وسبق ذلك دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ عدة أشهر، للعودة إلى الاحتجاجات، رغم قيود الوباء، للتعبير عن عدم الرضا عن أوضاع البلاد.

و بالتزامن مع هذه الدعوات، حذرت السلطات، من جهتها، المواطنين من الانجرار في مخططات أجنبية تستهدف الجزائر في ظل وضع شديد التعقيد إقليميا ودوليا.

وكانت أولى المسيرات الاحتجاجية في الجزائر، التي آلت إلى إنهاء حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في ربيع 2019، قد انطلقت من مدينة خراطة، في شمال شرق الجزائر، في منتصف شهر فبراير من عام 2019 قبل أن تتوسع رقعتها، ابتداء من 22 فبراير 2020، إلى كامل البلاد بمستويات مشارَكة شعبية غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر في سنة 1962 وبحماية أمنية فعالة. غير أن الجزائريين سرعان ما انقسموا بشأن المطالب وفقا لتوجهات كل طرف وتحالفاته وارتباطاته الإيديولوجية والسياسية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بسبب منشور يسيء لأردوغان.. القضاء التركي يتابع خيرت فيلدرز

بسبب منشور يسيء لأردوغان.. القضاء التركي يتابع خيرت فيلدرز

منذ 5 ساعات
Photo of إصابات كورونا حول العالم تقترب من 109 مليون حالة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 109 مليون حالة

منذ 6 ساعات
Photo of جنوب إفريقيا تعيد مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكورونا

جنوب إفريقيا تعيد مليون جرعة من لقاح “أسترازينيكا” المضاد…

منذ 6 ساعات
Photo of كندا تطبق قواعد جديدة للدخول عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة

كندا تطبق قواعد جديدة للدخول عبر الحدود البرية مع…

منذ 16 ساعة
Photo of الصحة العالمية تعلق على فكرة اعتماد “شهادات المناعة” للمسافرين

الصحة العالمية تعلق على فكرة اعتماد “شهادات المناعة” للمسافرين

منذ 18 ساعة
Photo of فرنسا .. 412 حالة وفاة و4376 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فرنسا .. 412 حالة وفاة و4376 إصابة جديدة بفيروس…

منذ 18 ساعة
Photo of الصحة العالمية تدرج “أسترازينيكا – أكسفورد” ضمن لقاحات كورونا

الصحة العالمية تدرج “أسترازينيكا – أكسفورد” ضمن لقاحات كورونا

منذ 19 ساعة
Photo of اعتقال مسلحين قرب البيت الأبيض

اعتقال مسلحين قرب البيت الأبيض

منذ 20 ساعة
Photo of إيطاليا تسجل 258 وفاة و7351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

إيطاليا تسجل 258 وفاة و7351 إصابة جديدة بفيروس كورونا

منذ 20 ساعة
Photo of جنوب إفريقيا.. لجنة مساءلة زوما قد تطالب بحبسه لتخلّفه عن استجوابه

جنوب إفريقيا.. لجنة مساءلة زوما قد تطالب بحبسه لتخلّفه…

منذ 22 ساعة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق