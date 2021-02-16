القوانين الانتخابية على طاولة المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس

هبة بريس

ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع، في بدايته، عرضا لوزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية.

ويتدارس المجلس، إثر ذلك، مشروعي قانونين، يتعلق الأول منهما بتغيير وتتميم القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، والثاني بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.

وينتقل المجلس، بعد ذلك، إلى دراسة ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف الصادر في شأن تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، والثاني والثالث بتجديد الترخيص الممنوح لكل من شركة “Cimecom S.A” وشركة “Gulfsat Maghreb”.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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