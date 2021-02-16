بعد تمديد قرار الإغلاق في الثامنة مساءا.. أرباب المقاهي والمطاعم يراسلون الداخلية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
بعد قرار الحكومة القاضي بتمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمدة أسبوعين إضافيين، بادرت تمثيلية أرباب المقاهي و المطاعم لمراسلة وزارة الداخلية.
قرار تمديد تحديد توقيت إغلاق المقاهي و المطاعم بمختلف مناطق المملكة في الثامنة مساءا، يبدو أنه لم يرق لأرباب المقاولات المشتغلة في هذا القطاع حيث تمت مراسلة الداخلية قصد عقد لقاء مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم.
و في هذا الصدد، راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزارة الداخلية قصد عقد لقاء مستعجل و ذلك في ظل عدم قدرة عدد كبير من المقاهي و المطاعم على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19، مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات.
و حسب مراسلة الجمعية السالفة الذكر فإن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء بمختلف مناطق المغرب يعيشون اليوم وضعا كارثيا جراء استمرار العمل بالقرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19، و ذلك في ظل غياب أي دعم حكومي للقطاع.
و أوضحت جمعية مهنيي القطاع أنه و في زمن الجائحة، يتوصل المهنيون بإشعارات بواسطة أعوان قضائيين، تتعلق بذعائر عن عدم توفرهم على رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام، رغم تأديتهم للرسوم و بدون انقطاع.
هذا و كانت الحكومة قد سبق و حددت توقيت إغلاق المقاهي و المطاعم في الساعة الثامنة مساءا و ذلك ضمن حزمة إجراءات تم اتخاذها تروم الحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا خاصة مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية.
تعليق واحد
يوجد بعض المقاهي لا تحترم التباعد ولا مسافة الامان برقب من حينا خصوصا شارع القدس التابع بعمالة عين الشق يجب عليهم اجراء المزيد من المراقبة صحة الانسان اولا.