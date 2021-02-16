بعد تمديد قرار الإغلاق في الثامنة مساءا.. أرباب المقاهي والمطاعم يراسلون الداخلية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

بعد قرار الحكومة القاضي بتمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمدة أسبوعين إضافيين، بادرت تمثيلية أرباب المقاهي و المطاعم لمراسلة وزارة الداخلية.

قرار تمديد تحديد توقيت إغلاق المقاهي و المطاعم بمختلف مناطق المملكة في الثامنة مساءا، يبدو أنه لم يرق لأرباب المقاولات المشتغلة في هذا القطاع حيث تمت مراسلة الداخلية قصد عقد لقاء مع ممثلي الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم.

و في هذا الصدد، راسلت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم وزارة الداخلية قصد عقد لقاء مستعجل و ذلك في ظل عدم قدرة عدد كبير من المقاهي و المطاعم على الصمود ومسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19، مما أدى إلى تشريد عدد من العائلات.

و حسب مراسلة الجمعية السالفة الذكر فإن عشرات الآلاف من المهنيين ومئات الآلاف من الأجراء بمختلف مناطق المغرب يعيشون اليوم وضعا كارثيا جراء استمرار العمل بالقرارات الحكومية المتعلقة بكوفيد 19، و ذلك في ظل غياب أي دعم حكومي للقطاع.

و أوضحت جمعية مهنيي القطاع أنه و في زمن الجائحة، يتوصل المهنيون بإشعارات بواسطة أعوان قضائيين، تتعلق بذعائر عن عدم توفرهم على رخصة الاستغلال المؤقت للملك العام، رغم تأديتهم للرسوم و بدون انقطاع.

هذا و كانت الحكومة قد سبق و حددت توقيت إغلاق المقاهي و المطاعم في الساعة الثامنة مساءا و ذلك ضمن حزمة إجراءات تم اتخاذها تروم الحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا خاصة مع انطلاق حملة التلقيح الوطنية.

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