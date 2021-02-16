طقس الثلاثاء .. أجواء مستقرة بمعظم مناطق المملكة

منذ دقيقة واحدة
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الثلاثاء، تشكل سحب منخفضة خلال الصباح والليل فوق السواحل الشمالية مع كتل ضبابية محليا بشمال المنطقة الشرقية وبالسهول الأطلسية الشمالية.

وستكون الأجواء مستقرة مع سماء صافية إلى قليلة السحب بباقي أنحاء المملكة، مع تناثر حبات رملية جنوب البلاد.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي بالأقاليم الجنوبية، وضعيفة إلى معتدلة جنوبية بالمنطقة الشرقية، وشرقية بمنطقة طنجة والجنوب الشرقي، وشمالية إلى متقلبة الاتجاه في باقي المناطق.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين صفر درجة و5 درجات بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 6 و12 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسواحل والسهول الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 12 و17 درجة بسوس والجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 12 و17 درجة بالمرتفعات والهضاب العليا الشرقية، وما بين 17 و23 درجة بكل من شمال المنطقة الشرقية، والسايس، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والواجهة المتوسطية، والسواحل الأطلسية الشمالية والوسطى والجنوب الشرقي، وما بين 25 و30 درجة بالسهول الواقعة غرب الأطلس، وسوس والجنوب.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وهائجا إلى قوي الهيجان بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بين طانطان وبوجدور، وهائجا إلى قوي الهيجان بباقي السواحل.

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