كندا تطبق قواعد جديدة للدخول عبر الحدود البرية مع الولايات المتحدة

منذ ساعتين
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هبة بريس 

 

أعلنت السلطات الكندية أن القواعد الجديدة الخاصة بالمسافرين الذين يعبرون الحدود البرية من الولايات المتحدة إلى البلاد دخلت حيز التنفيذ الاثنين.

وحسب القواعد المطبقة، يجب على الأشخاص الذين يعبرون الحدود بسياراتهم إلى كندا تقديم دليل على اختبار سلبي لـ”كوفيد-19″ تم إجراؤه في الولايات المتحدة في غضون 72 ساعة، أو تقديم دليل على نتيجة اختبار إيجابي للفيروس مضى عليه 90 يوما قبل الوصول، وهي فترة طويلة بما يكفي للإصابة بالمرض والاحتفاظ بالمناعة.

وستطالب الحكومة الكندية المسافرين الذين يصلون إلى نقاط الحدود البرية إجراء اختبارات “كوفيد-19” عند الوصول، وهو الأمر الذي سيطبق أيضا على المسافرين جوا، بالإضافة إلى الحجر الصحي الإلزامي بالفندق لمدة 3 أيام على نفقتهم الخاصة، ويطلب منهم إجراء عدة اختبارات للفيروس.

وقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إن “التدابير تهدف إلى المساعدة في منع السلالات الجديدة والأكثر قابلية للانتقال من دخول البلاد”.

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