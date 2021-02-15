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وفاة تلميذ أثناء حصة للتربية البدنية بتاونات

منذ 10 ساعات
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هبة بريس ـ الرباط

فارق الحياة صباح يومه الاثنين 15 فبراير 2021 التلميذ المسمى قيد حياته حمزة الخاديري والذي كان يتابع دراسته بالثانوية الإعدادية سيدي المخفي باقليم تاونات على إثر سكتة قلبية مفاجئة

ووفق المعطيات المتوفرة، فإن التلميذ سقط مغشيا عليه أثناء تأديته لحصة التربية البدنية حيث تم تم نقله على وجه السرعة على متن سيارة الاسعاف الى المستشفى الإقليمي بتاونات لتلقي العلاجات الضرورية غير ان الهالك الذي يتحدر من أحد دواوير جماعة تمزكانة لفظ أنفاسه الأخيرة مخلفا وراءه حزانا شديدا وصدمة في صفوف الأطر التربوية العاملة المؤسسة التعليمية وكذا التلاميذ .

وقد خيم هذا الحادث المؤلم الحزن على زملائه وبين أطر وأساتذة المؤسسة كما ساكنة دوار العزايب التابع لجماعة تمزكانة موطن التلاميذ.

وأصدرت المندوبية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بتاونات بلاغا قدمت من خلاله التعازي لأسرة الفقيد ولأطر واساتذة الثانوية الاعدادية بسيدي المخفي بتاونات

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تعليق واحد

  1. ان لله وان اليه راجعون الدوام لله الواحد القهار. اللهم ارحمه واحسن متواه

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