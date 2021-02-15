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خلاف بسيط يفضي لإجهاز أم على إبنتها بالدار البيضاء (+فيديو)

منذ 19 ثانية
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هبة بريس – الدار البيضاء

أجهزت سيدة أرملة تبلغ من العمر 52 سنة على ابنتها البالغة من العمر 17 سنة، عشية يومه الإثنين 16 فبراير 2021، بكاريان كلوطي بدرب السلطان بمدينة الدار البيضاء.

وكشف بعض الجيران لجريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية، أن الواقعة حدثت بعدما حاولت الأم والتي تشتغل بائعة للسجائر، منع ابنتها الخروج من المنزل الأمر الذي تطور إلى خلاف بينهما أقدمت بعدها الأم على خنق فلذة كبدها بيديها مما عجل بمفارقتها الحياة خصوصا وأن الفقيدة القاصر كانت تعاني من مرض الربو .

وكشف الجيران أيضاً أن العلاقة التي كانت تجمع الأم بابنتها جد طيبة ولم تكن نية القتل حاضرة، خصوصا وأنها الفتاة الوحيدة وسط إثنين من أخويها ذكور.

هذا وانتقلت العناصر الأمنية لمكان الحادثة حيث تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

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