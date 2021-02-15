الإعلامي الجزائري جمال جبلي: “الاحترام واجب لملك المغرب وعلى السلطات معاقبة القناة”
هبة بريس ـ الدار البيضاء
برزت مجموعة من الأصوات الحكيمة و المتعقلة في الجارة الشرقية للمغرب بعد الأحداث الصبيانية الأخيرة التي قامت بها قناة جزائرية ناطقة بإسم جنرالات العسكر حكام قصر المرادية.
و من بين حكماء الجزائر الذين لم يرقهم التصرف الطائش لقناة الشروق تجاه المغرب و ملكه، نجد جمال جبلي الإعلامي الجزائري بقناة بي إن سبورتس القطرية.
و كتب جمال جبلي تدوينة انتقد فيها القناة المسيئة، داعيا لضرورة تحكيم العقل و المنطق و كذا محاسبة كل من ثبت تورطه في الإساءة لدول شقيقة خاصة المغرب.
و كتب الإعلامي الجزائري جمال جبلي قائلا: “أضم صوتي إلى صوت صديقي و زميلي نسيم، يمكنك أن تساند مواقف حكومة دولتك إن شئت و تتبناها إن أردت، لكن العاقل هو من لا يتهور و يقول كلاما غير لائق في حق أي كان، فما بالكم في ملك بلد شقيق، نعم شقيق في الدين و العربية و الأمازيغية و جار”.
و أضاف جبلي في ذات التدوينة : “أتمنى من سلطة السمعي البصري بالجزائر أن تأخذ القضية مأخذ الجد و توقف مثل هذه التصرفات اللامسؤولة، الاختلاف ممكن لكن الاحترام واجب”.
تعليق واحد
ليس بغريب علي الصحفي جمال جبلي
كنت التقيت به شخصيا في مقهي بجليز بمراكش اتناء دورة كرة الاندية سنة 2015 وكان شخصا بشوشا مرحا وطيبا