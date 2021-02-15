الإعلامي الجزائري جمال جبلي: “الاحترام واجب لملك المغرب وعلى السلطات معاقبة القناة”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

برزت مجموعة من الأصوات الحكيمة و المتعقلة في الجارة الشرقية للمغرب بعد الأحداث الصبيانية الأخيرة التي قامت بها قناة جزائرية ناطقة بإسم جنرالات العسكر حكام قصر المرادية.

و من بين حكماء الجزائر الذين لم يرقهم التصرف الطائش لقناة الشروق تجاه المغرب و ملكه، نجد جمال جبلي الإعلامي الجزائري بقناة بي إن سبورتس القطرية.

و كتب جمال جبلي تدوينة انتقد فيها القناة المسيئة، داعيا لضرورة تحكيم العقل و المنطق و كذا محاسبة كل من ثبت تورطه في الإساءة لدول شقيقة خاصة المغرب.

و كتب الإعلامي الجزائري جمال جبلي قائلا: “أضم صوتي إلى صوت صديقي و زميلي نسيم، يمكنك أن تساند مواقف حكومة دولتك إن شئت و تتبناها إن أردت، لكن العاقل هو من لا يتهور و يقول كلاما غير لائق في حق أي كان، فما بالكم في ملك بلد شقيق، نعم شقيق في الدين و العربية و الأمازيغية و جار”.

و أضاف جبلي في ذات التدوينة : “أتمنى من سلطة السمعي البصري بالجزائر أن تأخذ القضية مأخذ الجد و توقف مثل هذه التصرفات اللامسؤولة، الاختلاف ممكن لكن الاحترام واجب”.

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