أكادير : المستثمر المغربي ” الدرهم ” يخسر قضيته ضد ورثة شريكه ” الفرنسي”

ع اللطيف بركة : هبة بريس

قررت محكمة النقض بالرباط، مؤخرا، بإلغاء الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير، والذي قضى ابتدائيا واستئنافيا بالحكم لفائدة المستثمر “حسن الدرهم” بمبلغ 11 مليار سنتيم ضد شريكه الفرنسي “بويش”.

وأكدت محكمة النقض في قرارها رقم 238/6/12/2021 بالغاء الحكم الأستئنافي بشقه المتعلق بجنحة الاختلاس وإعادة النظر في الحكم في شقه المدني باستئنافية أكادير بعد ضم الملفات 26376 و26375 و26374 والاحالة في المقتضيات المدنية.

ومازالت بعض محاكم المغرب تعرف قضايا أخرى بين الشريكين “الدرهم” و”بويش” في توقف مسارات الصلح التي جرت بين الشريكين، بعد توقيع بروتوكولات الاتفاق بين الطرفين، سنة 2014، وألزمت الطرفين على وضع حد للنزاعات القضائية.

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