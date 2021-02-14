“العثور على جثث 13 تركيا” في كهف شمالي العراق

هبة بريس- وكالات

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار العثور على جثث 13 مواطناً تركياً في منطقة غارا الجبلية في شمال العراق، حيث يقوم الجيش التركي بتنفيذ عملية عسكرية ضد عناصر حزب العمال الكردستاني في المنطقة.

وقال أكار إن الجثث وجدت في كهف تعرض لقصف عنيف من قبل الجيش التركي وإنها تعود لمدنيين كانوا قد اختطفوا من قبل حزب العمال الكردستاني. وأضاف بأن ثمانية وأربعين مسلحاً قتلوا خلال العملية التي استمرت أربعة أيام.

ونقلت وكالة “الأناضول” التركيةتصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، انتقد يها صمت العالم على ما وصفه باعتداءات حزب العمال الكردستاني الإرهابية ضد المدنيين.

وقال قالن إن “هذا الصمت المخجل يعد شراكة في الجريمة، لكن تركيا لن تظل صامتة”

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