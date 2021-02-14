اخنوش عن تطاول “الشروق” : اعلام الجزائر لم يستصغ انتصارات المغرب الدبلوماسية”

*الصورة أرشيفية *

هبة بريس- الرباط

وصف عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للاحرار، تصرف قناة “الشروق” الجزائرية بانه تعبير عن عدم استصاغة النظام الجزائري للإنتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس ، خاصة تلك المتعلقة بملف الصحراء المغربية.

وكتب اخنوش تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، قال فيها، “لم يكن متوقعا أن يستسيغ النظام الجزائري حجم الانتصارات الدبلوماسية التي حققها المغرب بقيادة الملك محمد السادس بخصوص وحدتنا الترابية..”مضيفا أن نظام العسكر لم يستصغ “حجم الإنجازات التي يراكمها المغرب على جميع المستويات، وكان من المتوقع أن يشن إعلامه حرب إشاعات مغرضة على بلادنا..”

وأضاف اخنوش، قائلا، “لكن أن يصل الحد إلى المس برموزنا الوطنية وعلى رأسها ملكنا المفدى، صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فهذا ما نستنكره بشدة ولن نقبله بالمرة..”

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