محمد بنحمو : الإعلام الجزائري ينفذ حملة عدائية ممنهجة ضد المغرب

منذ ساعتين
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هبة بريس ـ و م ع

أعرب محمد بنحمو، رئيس المركز المغربي للدراسات الإستراتيجية، اليوم الأحد، عن أسفه الشديد للمستوى المنحط واللا أخلاقي الذي وصل إليه الإعلام الرسمي الجزائري، الذي ينفذ حملة عدائية ممنهجة ضد المغرب، وصلت حد التطاول على مؤسساته وعلى رأسها المؤسسة الملكية.

وأوضح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن النظام الجزائري “فقد الوعي والبوصلة مع توالي انتكاساته في قضية الصحراء المغربية”، مشيرا إلى أن “جنرالات الغفلة يتصرفون بصبيانية سابحين في مستنقع الفساد، جاثمين على صدور العباد في الجزائر ومستقبلهم، ومنفثين سموم الكراهية ضد المغرب”.

وقال السيد بنحمو “استنكر وأدين بقوة هذا السلوك الأرعن، لإعلام متخلف في خدمة سلطة متهورة. وأصرخ في وجه النظام الجزائري الحقود وزبانيته، بأننا كمغاربة أحرار، لن نسمح بأي تطاول على المؤسسة الملكية، نموت ويحيى الملك ويحيى الوطن”.

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تعليق واحد

  1. بعد أن فقدوا كل الآمال ،الجنرالات تنتحر.

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