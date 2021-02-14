ابوزيد مُهاجما الرباح : مواقفك حول التطبيع مع الكيان الصهيوني رعناء
هبة بريس ـ الرباط
وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبوزيد، انتقادات لاذعة إلى قيادة الحزب، على خلفية مواقفه الأخيرة من تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل
وتحدث أبو زيد خلال ندوة رقمية عن الأسباب التي دفعته إلى تجميد عضويته في الحزب، أبرزها على حد تعبيره مواقف الحزب النكوصية من قضايا الهوية والأمة، وعلى رأسها قضايا اللغة العربية، وقبولها بإعادة العلاقات مع إسرائيل، واستقلالية الحزب، ومصداقيته أمام ناخبيه، على حد تعبيره.
واعتبر أبوزيد، أن حزب العدالة والتنمية، “هرول بطريقة غير مسبوقة نحو التطبيع المجاني مع إسرائيل”، موجها حديثه بشكل خاص إلى عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح” عزيز رباح، بعد تصريح هذا الأخير، استعداده لزيارة إسرائيل، إذا اقتضى الأمر ذلك باعتباره ممثلا المغرب.
وأكد الادريسي، على أن تصريحات رباح “رعناء ومجانية وتقدم للصهاينة ما لم يكونوا يحلمون به”.
ومن جهة أخرى، هاجم أبو زيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معتبرا أنه سكت على تصريحات وزير في حكومته وعضو الأمانة العامة لحزبه.
وطالب الإدريسي أبوزيد،”الغاضبين من الوضع داخل الحزب” إلى الإستمرار في التعبير مواقفهم وفضح المطبعين والساقطين” وعدم تقديم استقالتهم.
8 تعليقات
هذ بوزيد كشير يمينا ويسارا كانه لم ير ما نتلقاه من الجيران الذين وقفنا معهم بالامس. اتق شر من احسنت اليه. اليوم اصبحت المصالح هي الاهم. كون كان عندوا شي خوه فقير واش يقسم معاه سبحان الله لحفات ليه يبحث عن قشة يركب عليها ويعتقد انه فوق بارجة.
يا هدا المفتي. انت تمثل نفسك عن رأيك. قضيتنا الأولى هي القضية الوطنية. و ان كنت تفهم في السياسة. فالسياسة اليوم كلها مصالح. إسرائيل لم تؤدينا بسوء كما تفعل الجارة الشرقية. استيقض من نومك.
المقرئ وأشباهه على علاقة لهم بالسياسة.فقهاء في الدين نعم لكن في تدبير الشؤون الاجتماعية والسياسية للدولة تغلب عليهم العاطفة والتقليد…ولا حول ولا قوة الا بالله…
وان لم يعجبك موقفه أو تصرفاته، أنت كمسلم، ومقرئ يا حصرا، ليس من الأدب أن تصف تصرفاته بهذه الطريقة.
كما قال كولوش “ليس لأن الأغلبية على خطأ أنها على صواب”
ابو زيد من كبار المنافقين في هذا العصر ، لقد حضرت شخصيا ندوة ثقافية بمدينة خريبكة ، حيث أقسم المعني بالأمر ثلاث مرات ان هدف الحزب لا ولن يكون الدخول للحكومة ؟؟؟ إذن ماذا ننتظر منه اليوم؟ معاكسة مصالح المغرب بكل ما أوتي من قوة رغم ضعف قوته !!!
هذا الإنسان عليه أن يهتم بأموره ويترك الأخرين لأنه آخر سخص يمكن أن يعطي الدروس،كثرة الكلام بدون فائدة لم يعد فلسطين إلىاليوم وإذا كان رجلا فليذهب إلىغزة ويحمل السلاح إلى جانب فلسطيني حماس،أنا أظن أن السيد يريد أن يأخد مكان الريسوني لأن هؤلاء الناس يلهتون وراء المناصب والمنافع ليس إلا
ساذكرك ان نسيت بما قلته في محاضرتك عن المغاربة واخص بالذكر احل سوس العالمة.ما هو مستواك السياسي حتى تتعلق في السيد رباح . نطلب من هذا المنبر ان تحرك الحكومة القانون في مثل هؤلاء المشبوهين وشكرا
من كان يؤمن أن القرآن كلام ملك يوم الدين،
فإنه يعد المطبّعين بالعذاب و هم على قيد الحياة :
حسب اﻵيات 51 إلى 54 من سورة المائدة، من تولًى الذين كفروا من أهل الكتاب:
1- يُصبح منهم، يعني يُصيبه ما أصابهم من غظب الله و لعنته
2- و يصبح من الظالمين
3- و يحبِط عمله (لا صلاة و لا صيام و لا عمرة و لاحج و لا صدقات … )
4- و يرتدّ عن دين الله
نستنتج إذن، أن قادة الدول المسلمة الذين طبّعوا مع الكيان الصهيوني لا يفْصِلهم عن عذاب الله العظيم إلا أن تزهق أنفسهم.
و أما القول بأن تلك الدول مُجبَرَة على التطبيع مع أعداء الله خوفاً على ضياع مصلحة أو لكسب أخرى،
فقد ردّ عليه مالك يوم الدين مباشرة في اﻵية 52 من سورة المائدة أيضاً بالقول
1- أنْ عسى الله أن يأتي بالفتح، أي قد يحدث ما يُضْعِف شوكة الصهاينة، فيصبحوا من غير فائدة و تضيع المصلحة التي من أجلها تمّ التّطبيع
2- أو أمر من عنده، أي آندلاع حرب أو أي سوء و لن يُغني التطبيع عن السوء شيئاً و يتخلى عنهم الصهاينة و يتركونهم وحدهم في مواجهة السوء.