ابوزيد مُهاجما الرباح : مواقفك حول التطبيع مع الكيان الصهيوني رعناء

هبة بريس ـ الرباط

وجه النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، المقرئ الإدريسي أبوزيد، انتقادات لاذعة إلى قيادة الحزب، على خلفية مواقفه الأخيرة من تطبيع المغرب العلاقات مع إسرائيل

وتحدث أبو زيد خلال ندوة رقمية عن الأسباب التي دفعته إلى تجميد عضويته في الحزب، أبرزها على حد تعبيره مواقف الحزب النكوصية من قضايا الهوية والأمة، وعلى رأسها قضايا اللغة العربية، وقبولها بإعادة العلاقات مع إسرائيل، واستقلالية الحزب، ومصداقيته أمام ناخبيه، على حد تعبيره.

واعتبر أبوزيد، أن حزب العدالة والتنمية، “هرول بطريقة غير مسبوقة نحو التطبيع المجاني مع إسرائيل”، موجها حديثه بشكل خاص إلى عضو الأمانة العامة لحزب “المصباح” عزيز رباح، بعد تصريح هذا الأخير، استعداده لزيارة إسرائيل، إذا اقتضى الأمر ذلك باعتباره ممثلا المغرب.

وأكد الادريسي، على أن تصريحات رباح “رعناء ومجانية وتقدم للصهاينة ما لم يكونوا يحلمون به”.

ومن جهة أخرى، هاجم أبو زيد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، معتبرا أنه سكت على تصريحات وزير في حكومته وعضو الأمانة العامة لحزبه.

وطالب الإدريسي أبوزيد،”الغاضبين من الوضع داخل الحزب” إلى الإستمرار في التعبير مواقفهم وفضح المطبعين والساقطين” وعدم تقديم استقالتهم.

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