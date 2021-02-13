ساجد لهبة بريس: “أعضاء الحزب أصروا على تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات”

هبة بريس – طارق عبلا

أكد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن مناضلات و مناضلي حزبه قد قرروا تأجيل المؤتمر الوطني للحزب لما بعد مرحلة الانتخابات القادمة.

و أوضح ساجد في تصريح لهبة بريس أن أعضاء الحزب و خاصة نواب و مستشاري البرلمان و كذا رؤساء الجماعات المنتمين لحزب الحصان أصروا بالإجماع على تأجيل المؤتمر.

هذا التأجيل مرده وفق الأمين العام للحزب لتركيز مناضلات و مناضلي الدستوري على المحطة الانتخابية التي يعول عليها الحزب لتعزيز و تأكيد حضوره في الخارطة السياسية خلال قادم الاستحقاقات الانتخابية.

و تطرق ساجد خلال اجتماع تم تنظيمه اليوم بالدار البيضاء رفقة قياديي الحزب للقوانين التنظيمية التي تم إقرارها في الانتخابات ، و هذا تصريح ساجد بعد الاجتماع: