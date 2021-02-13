ساجد لهبة بريس: “أعضاء الحزب أصروا على تأجيل المؤتمر لما بعد الانتخابات”

منذ 21 دقيقة
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هبة بريس – طارق عبلا

أكد محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أن مناضلات و مناضلي حزبه قد قرروا تأجيل المؤتمر الوطني للحزب لما بعد مرحلة الانتخابات القادمة.
و أوضح ساجد في تصريح لهبة بريس أن أعضاء الحزب و خاصة نواب و مستشاري البرلمان و كذا رؤساء الجماعات المنتمين لحزب الحصان أصروا بالإجماع على تأجيل المؤتمر.
هذا التأجيل مرده وفق الأمين العام للحزب لتركيز مناضلات و مناضلي الدستوري على المحطة الانتخابية التي يعول عليها الحزب لتعزيز و تأكيد حضوره في الخارطة السياسية خلال قادم الاستحقاقات الانتخابية.
و تطرق ساجد خلال اجتماع تم تنظيمه اليوم بالدار البيضاء رفقة قياديي الحزب للقوانين التنظيمية التي تم إقرارها في الانتخابات ، و هذا تصريح ساجد بعد الاجتماع:

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