سطات… أعمدة كهربائية متهالكة تنذر بالكارثة

محمد منفلوطي-هبة بريس

على الرغم من المجهودات المبذولة من قبل الدولة لتعميم كهربة العالم القروي وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، نجد بعض الجهات المعنية تنهج سياسة التماطل والتسويف في معالجة الإشكالات التي تلامس هموم المواطن بشكل يومي دون ان تنخرط بجدية في هذا الورش التنموي خدمة للبلاد والعباد انسجاما مع التعليمات الملكية الرامية إلى توفير العيش الكريم للمواطن.

فعلى الرغم من الفاتورة التي يقدمها المواطن المغربي دون تردد في تسديد فاتورات استهلاك الكهرباء الشهري، تبقى الخدمات المقدمة له في مقابل ذلك لا توازي حجم الفاتورات، والدليل على ذلك هو انتشار العديد من الصور على مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى لبعض الأعمدة الكهربائية المهترئة كتلك التي تعرفها بعض الدواوير والمداشر بتراب دائرة ابن أحمد الشمالية والجنوبية بإقليم سطات والتي لا تلقى الصيانة الدورية مما يهدد حياة العباد.

وقد أكدت مصادر جمعوية من عين المكان أن حالة من التخوف والترقب تسود بين ساكنة المنطقة من هول الفاجعة بفعل سقوط العديد من الأعمدة الاسمنتية مما يعرض المواطنين لخطر الصعقات الكهربائية القاتلة على الرغم من مناشدتهم للجهات المعنية، للتحرك بوقف هذا العبث بحياة المواطنين الأبرياء، مؤكدين على أن مثل هاته المشاهد المقززة لأعمدة متساقطة ما هو إلا دليل قاطع على غياب حكامة جيدة في تدبير وتسيير قطاع الكهربة بالمنطقة، والذي فضح المستور، مطالبين بالتدخل لانهاء أن هذه المعاناة الطويلة مع تركيب أعمدة تركيبا مغشوشا من طرف الإدارة الوصية التي تعقد صفقات مع مجموعة من الشركات ولا تكلف نفسها عناء الضغط من أجل الالتزام بدفتر التحملات على حد تعبيرهم.

وكتب الفاعل الجمعوي والحقوقي محمد علالي بمنطقة ثلاثاء لولاد بالإقليم تدوينة على حسابه الفايسبوكي قائلا: ” طلب تدخل #حرصاً_على_أرواح_المواطنين منذ شهور ، وعمود كهربائي مكسور ساقط وأسلاكه الكهربائية على الأرض كما في هو مبين في الصور، وهذا خطر يتهدد بحياة الناس وباقي الحيونات ولا أحد تحرك لإصلاحه بقبيلة أولاد بوراية بجماعة النخيلة بالقرب من أولاد العسري قيادة انخيلة الخزازرة دائرة إبن أحمد الشمالية بإقليم سطات”.

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