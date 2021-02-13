قناة “الشرور” الجزائرية تتجاوز حدود “الوقاحة” وتتطاول على مقدسات المملكة

لبنى أبروك – هبة بريس

يبدو أن نجاحات المغرب المتتالية بقيادة الملك محمد السادس، أثارت جنون وسعار الجنرالات الجزائريين، الذين انشغلوا بتتبع خطوات المملكة المغربية الدبلوماسية والاقتصادية، وتناسوا خدمة بلدهم وشعبهم، حتى وجدوا أنفسهم في أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.

فشل الجارة الشرقية في تحقيق شروط عيش كريمة للشعب الذي ثار وخرج للشوارع مطالبا بسقوط النظام الفاسد، دفعها بتصدير أزمتها الداخلية، وحشر أنفها في قضايا وملفات الدول المجاورة بجميع الطرق المشروعة واللامشروعة.

مكاسب المملكة الأخيرة، فاقمت من جنون حكام قصر المرادية، الذين لجأوا الى أساليب صبيانية ووقحة، لتفريغ حقدهم التاريخي والدفين على المغرب، عبر إقدامهم على تجييش أبواقهم الإعلامية الفاسدة ودفعها إلى التطاول على رموز ومقدسات المغرب.

وفي هذا الصدد، أقدمت قناة “الشرور” التابعة للنظام الجزائري، على تخصيص حلقة من حلقات أحد برامجها الساخرة، للتطاول على رموز المملكة في شخص الملك محمد السادس، عبر الحديث بسخرية على عدد من القضايا الداخلية للبلاد.

وتجاهلت القناة الجزائرية الحديث عن المشاكل الكبرى التي تتخبط بها بلادها، ممارسة هوايتها المفضلة مرة أخرى والمتمثلة في حشر أنفها في قضايا الدول المجاورة وإثارة غضب شعبها وإشعال الفتنة بين أبنائه.

وقاحة القناة الجزائرية، أثارت استياء عدد من النشطاء الذين طالبوا الدولة برد فعل قوي عبر استدعاء السفير الجزائري واتخاذ قرارات حازمة في حق المتطاولين على مقدسات ورموز البلاد.

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