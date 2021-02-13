قناة “الشرور” الجزائرية تتجاوز حدود “الوقاحة” وتتطاول على مقدسات المملكة
لبنى أبروك – هبة بريس
يبدو أن نجاحات المغرب المتتالية بقيادة الملك محمد السادس، أثارت جنون وسعار الجنرالات الجزائريين، الذين انشغلوا بتتبع خطوات المملكة المغربية الدبلوماسية والاقتصادية، وتناسوا خدمة بلدهم وشعبهم، حتى وجدوا أنفسهم في أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة.
فشل الجارة الشرقية في تحقيق شروط عيش كريمة للشعب الذي ثار وخرج للشوارع مطالبا بسقوط النظام الفاسد، دفعها بتصدير أزمتها الداخلية، وحشر أنفها في قضايا وملفات الدول المجاورة بجميع الطرق المشروعة واللامشروعة.
مكاسب المملكة الأخيرة، فاقمت من جنون حكام قصر المرادية، الذين لجأوا الى أساليب صبيانية ووقحة، لتفريغ حقدهم التاريخي والدفين على المغرب، عبر إقدامهم على تجييش أبواقهم الإعلامية الفاسدة ودفعها إلى التطاول على رموز ومقدسات المغرب.
وفي هذا الصدد، أقدمت قناة “الشرور” التابعة للنظام الجزائري، على تخصيص حلقة من حلقات أحد برامجها الساخرة، للتطاول على رموز المملكة في شخص الملك محمد السادس، عبر الحديث بسخرية على عدد من القضايا الداخلية للبلاد.
وتجاهلت القناة الجزائرية الحديث عن المشاكل الكبرى التي تتخبط بها بلادها، ممارسة هوايتها المفضلة مرة أخرى والمتمثلة في حشر أنفها في قضايا الدول المجاورة وإثارة غضب شعبها وإشعال الفتنة بين أبنائه.
وقاحة القناة الجزائرية، أثارت استياء عدد من النشطاء الذين طالبوا الدولة برد فعل قوي عبر استدعاء السفير الجزائري واتخاذ قرارات حازمة في حق المتطاولين على مقدسات ورموز البلاد.
11 تعليقات
جارة كحلة ومنحوسة السم فيهم كيقتل احقد شعب على وجه الارض
القافلة تسير والكلاب تنبح ولو ان الكلاب اشرف قدرا من هؤلاء.
قناة النهيق والخروق لا يشاهدها إلا العسكر والحاقدين وأولاد فرنسا.يجب استدعاء سفير دولة الشر واعطائه أمرا للاعتذار أو الطرد نهائيا.باراكا من الذل ومد اليد لهؤولاء الخونة وناكري المعروف.
الله الوطن الملك إلى الابد.
هذا ليس بغريب على هذه الدولة الفاشلة يعرفون جيدا اللحمة القوية بين جل مكونات الشعب المغربي و عاهل البلاد احسن رد في نظري هو المزيد من البناء على جميع الاصعدة اقتصادية و حقوقيية وتعليمية ثم صحية و بادرة التلقيح المجاني لخير دليل على المستوى العالمي و اتركوا الكلاب تنبح او سدات مدام
القافلة تسير والكلاب تنبح.هذا دليل بان هؤلاء قد فاتهم الركب واصابهم غيظ كبير
الصحراء مغربية
ايوا باز لوجهكم القاصح وصلته هذاك راهو سيدكم و بزاف عليكم فكرتوني بمثل كينطبق عليكم ( المش إلى ملقا الرية (الرئة) كيقول خانزة عليا لو اجتمعتم كلكم صحاب القناة و الرئيس ديالكم و دوك الشراف ديال الكولونرات زعما بقايا الاستعمار الشرقي ما غادي نوصلوا محمد السادس الله ينصرو عليكم و يجعل كيدكم في نحوركم لي الحمد لله رغم جايحة كورونا مخلا الشعب محتاج لوالو بفضل الله تعالى و كملها باقتناء التلقيح و انصحكم الى جعتو اجيوا للمغرب تشبعوا
اصبح الجنرالت العجزة يتخبطون في نجسهم ووسخوا حتى عقولهم الخبيثة والمنحطة٠ على المغرب ان يتصدى لهم بكل حزم٠ المغاربة قاطبة على استعداد لمواجهة الخنازير المجرثمة٠ اقسم بالله على اننر قادرون من مسحهم من الوجود٠ على صاحب الجلالة ان يامر بذلك ولن نخيب امله٠
الخطوة الاولى هي قطع كل العلاقات مع ابناء فنون عهر فرنسا٠ لن يبق في جعبتهم الا التهكم على اسيادهم الاسود الشرفاء. لقد وصل السيل الزبى😡😡
اللهم اكفينا شرهم .حسدة على ما انجزه المغرب بقيادة ملكنا الحبيب المتواضع فالشعب المغربي يحبك اطال الله في عمرك. عاش الملك
يقول المثل:اذا نطق السفيه فخير إجابته السكوت
لا حل مع حكام الجزائر سوى قطع جميع العلاقات التي تربط بلدنا مع الجارة الشرقية الى حين تنحي جنرالات ادزاير التوفيق والنصر للحراك انشاء الله