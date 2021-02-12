طنجة .. ناجيات يستحضرن أصعب لحظات فاجعة المعمل

منذ 21 ساعة
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‫2 تعليقات

  1. السيدة اللي توفاو ليها اربعة بنات قالت مامسرحش بهم الباترون في الضمان الاجتماعي

  2. هذه الجملة التي رددتها العاملات للدفاع عن صاحب المعمل:”المعمل ما يمكنش يكون سري حيت معروف عند الناس” نصفها صحيح، لأن النصف الآخر يتعلق بأن طريقة البناء و المعمل الذي دشن عليه لو كانا رسميين لخضعا التدابير الوقائية حتى لا تزهق أنفس الناس بكيفية رخيصة، نعم هذا قضاء الله، لكن الله تعالى يقول” يا أيها الناس خذوا حذركم” لأنه من لا يتخذ التدابير الوقائية لنفسه أو لغيره فهو في حقيقة الأمر يحتقر نفسه و الآخرين لأنه لا يهمه إلا الربح أما حياة الناس فلا يأبه بها.(أنا لدي تجربة في الوقاية الخاصة و أعرف ما أقول)

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