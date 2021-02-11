تمديد موعد الترشح لتشغيل الخط البحري بين جزر الكناري وميناء طرفاية

هبة بريس: أشعبان لحبيب

أكدت مديرية الملاحة التجارية عبر بلاغها عن تمديد وقت تقديم ملفات الطلبات المتفاعلة مع الدعوة للتعبير عن الاهتمام المتعلق بإستئناف الخط البحري لنقل البضائع والركاب من ميناء بويرتو روساريو بجزيرة فوينتي بنتورا الإسبانية في تجاه ميناء طرفاية المغربية ، وذلك إلى يوم 27 أبريل 2021 .

وأوضحت ذات المديرية في بلاغ لها نشرته على موقعها الرسمي أن هذا التمديد يأتي بسبب جائحة كوفيد 19 و الصعوبات التي واجهها عدد من الراغبين في المشاركة ، حيث جاء التمديد استجابة لطلباتهم ، وكذا تعزيزا لفرص المنافسة.

ودعت المديرية الراغبين في الانخراط في هاته العملية، سحب ملف الدعوة عن إبداء اهتمامهم ، إما مباشرة من مكتب النقل البحري والأسطول بمقر مديرية الملاحة التجارية بالدار البيضاء أو تنزيله من الموقع الالكتروني لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0