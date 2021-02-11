المغرب يقرر توسيع الفئات العمرية المستفيدة من لقاح “كورونا”

هبة بريس ـ الرباط

قررت وزارة الصحة توسيع الاستفادة من عملية التلقيح الوطنية لتشمل الفئات العمرية 65 سنة فما فوق بعد أن توصلت المملكة المغربية، ولله الحمد، بدفعة ثالثة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد -19.

وذكر بلاغ لوزارة الصحة، أن عملية التلقيح الوطنية تتم بشكل تدريجي بحسب دفعات اللقاح التي تتوصل بها بلادنا لتشمل كل الفئات المستهدفة. وأشار البلاغ، إلى أن الملك محمد السادس، كان، قد أعطى، بصفة شخصية، الانطلاقة الرسمية للحملة الوطنية للتلقيح المجانية يوم الخميس 28 يناير2021.

ومباشرة بعد ذلك، شرعت مراكز التلقيح بمختلف أقاليم وجهات المملكة في استقبال الفئات المستهدفة حيث سجلت مصالح الوزارة تلقيح ما يزيد عن746116مستفيد في ظروف تتسم باحترام تام لشروط السلامة والتدابير الاحترازية.

وأهابت وزارة الصحة من جديد بكافة المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة مواصلة الانخراط في هذا الورش الوطني الكبير، بهدف تحقيق المناعة الجماعية. كما شددت وزارة الصحة على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس. :

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