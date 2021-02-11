السطو على أرض سلالية يُطل برأسه من مدشر”عياشة” بالعرائش ورسالة الى من يهمهم الأمر

منذ 15 ساعة
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هبة بريس- العرائش

أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، شخصا وهو يهدد ساكنة مدشر “عين معبد” بجماعة “عياشة” التابعة ترابيا لاقليم العرائش ، وذلك بعدما دخل في نزاع مع “ذوي الحقوق” حول أرض سلالية بالمدشر المذكور.

وبحسب ما أظهره المقطع، فقد حاول المعني بالأمر تهديد الساكنة باستعمال “بندقية صيد” اذا ماتم اعتراض سبيله أثناء ولوجه للأرض محط النزاع، أمام رفض ساكنة المدشر التي اعتبرتها محايطولة للاستيلاء على الارض بطريقة غير قانونية.

وطالبت ساكنة المدشر بوضع حد لتسلط الشخص الذي هددهم، وفتح تحقيق في الموضوع من أجل حماية حقوقهم ومنع اي تهديد قد يطالهم مستقبلا.

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تعليق واحد

  1. أعتقد أنه يجب على السلطات المعنية أن تتخذ الإجراءات الضرورية في أقرب وقت كي لا تتفاقم الأمور، ويرتكب هذا المعتدي جريمة قتل لا قدر الله.

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