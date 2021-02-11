ترحما على شهداء فاجعة طنجة.. “الجبهة الاجتماعية” تدعو المواطنين إلى إطفاء الأنوار 10دقائق

هبة بريس – الرباط

دعت الجبهة الاجتماعية المغربية، كافة المواطنين المغاربة، إلى إطفاء الإنارة لمدة 10 دقائق يوم الاثنين المقبل، ابتداء من الساعة التاسعة ليلا، وذلك للترحم على شهداء المعمل السري بطنجة.

وذكرت الجبهة في بلاغ لها، أن هذه الخطوة تأتي “حدادا على أرواح العاملات والعمال بطنجة.. وتضامنا مع عائلاتهن ومع الطبقة العاملة عموما”.

هذا وتسببت فاجعة طنجة في تسجيل 28 وفاة وعدد من المصابين، اثر تسرب المياه الى مرأب أحد الفيلات الذي يستغل كوحدة صناعية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5