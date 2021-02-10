المغربي ”محمد مشبال” ضمن المتوجين بجائزة فيصل العالمية للعلوم

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هبة بريس ـ الرباط

اعلنت الأمانة العامة لجائزة الملك فيصل العالمية للعلوم عن فوز الأكاديمي المغربي الأستاذ الدكتور محمد مشبال، من شعبة اللغة العربية وآدابها ومنسق فرقة البلاغة وتحليل الخطاب بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان جامعة عبد المالك السعدي لسنة 2021.

ويأتي هذا التتويج بعدما أعلنت جائزة الملك فيصل في دورتها ال43 اليوم الأربعاء، أسماء الفائزين بمختلف فروعها الخمس، برعاية الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس هيئة جائزة الملك فيصل.

وأوضح أمين عام جائزة الملك فيصل العالمية الدكتور عبدالعزيز السبيل أن لجان الاختيار لجائزة الملك فيصل بفروعها الخمسـة (خدمة الإسلام، والدراسات الإسلامية، واللغة العربية والأدب، والطب، والعلوم)، أقامت سلسلة من الجلسات امتدت من السبت 24 إلى الأربعاء 28 من شهر جمادى الآخرة عام 1442هـ، مطلعة على الأعمال المرشحة وتقارير المحكمين.

سعد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، تقدم بتهانيه للدكتور محمد مشبال، مؤكداً أن هذا التتويج والاستحقاق الكبيرين يأتيان بعد المجهودات المتواصلة التي بذلها الأستاذ مشبال طيلة مساره الأكاديمي بالجامعة المغربية لأكثر من ثلاثة عقود.

وأضاف أمزازي مؤكداً أن جلّ أعماله ترتبط بموضوع الجائزة “البلاغة الجديدة”، وهي أعمال تتصف بالعمق والجدّة والأصالة، والجمع بين النظرية والتطبيق. وتسعى إلى ربط البحث البلاغي بحقول الأدب واللغة والاتصال، والتأسيس النظري والإجرائي لبدايات الخطاب البلاغي العربي الحديث، وفق رؤية موسعة تنهض على دعوى التجديد.” كما جاء في بيان الأمانة العامة.

وفي الختام تقدم أمزازي بهذه المناسبة الكبيرة أصالة عن نفسه ونيابة عن جميع مكونات الجامعة المغربية ”بأحر التهاني للأستاذ مشبال على هذا الإنجاز العظيم متمنين له مزيدا من الرقي والتألق في مساره الأكاديمي المتميز . وأغتنم هذه الفرصة لأهنئ كلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، أساتذة ومسؤولين إداريين وطلبة، وجامعة عبد المالك السعدي، والجامعة المغربية“.

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