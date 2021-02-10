واشنطن تعلق على الإفراج عن الناشطة السعودية لجين الهذلول

هبة بريس ـ وكالات

علق مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، اليوم الأربعاء، على خبر إطلاق سراح الناشطة السعودية لجين الهذلول، بعد 3 سنوات من سجنها.

وأعرب سوليفان في تغريدة بموقع “تويتر”، عن سعادته للإفراج عن الناشطة المدافعة عن حقوق المرأة بالقول: “مسرور للإفراج عن لجين الهذلول.. هذا شيء جيد”. وبشكل منفصل، وصفت وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق سراحها الهذلول بأنه “تطور محل ترحيب”، حسبما أفادت وكالة “رويترز”.

وأعلنت أسرة الناشطة في وقت سابق من اليوم، إطلاق سراحها من أحد السجون السعودية وعودتها إلى منزل الأسرة، بعد قضاء ثلاثة أعوام خلف القضبان.

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