يتيم عن تصفية معاشات المستشارين … ” تكفي هذه العثماني”

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هبة بريس ـ الرباط 

قال القيادي بحزب العدالة والتنمية محمد يتيم، أن تصفية معاشات المستشارين لم تكن لتتم “لولا” قرار اتخذه الأمين العام لحزبه ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

واضاف يتيم، إن “تصفية معاشات مجلس المستشارين ستوفر على الدولة أكثر من عشربن مليون درهم سنويا، أي أزيد من 4 ملايين و 170 ألف درهم من ميزانية مجلس المستشارين، وما يقرب من 18 مليون درهم من ميزانية مجلس النواب”.

واكد  في تدوينة عبر حسابه الفيسبوكي، أن هذه “التصفية” لم تكن  ممكنة “لولا أن رئيس الحكومة رفض ضخ أموال لإنقاذ نظام معاشات البرلمانيين الذي ركب من اليوم الأول بطريقة خطأ” قبل ان يضيف : “تكفي هذه العثماني”.

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