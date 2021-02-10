الغلوسي مخاطبا البرلمانيين : هل سبق أن سمعتم في العالم ببرلمان يشرع لنواب

هبة بريس ـ الرباط

دخل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام على مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالإجماع على مقترح قانون تصفية نظام معاشات المستشارين

وكتب الغلوسي في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك” تتزامن هذه المصادقة مع ظرفية إقتصادية وإجتماعية صعبة نتيجة تداعيات كورونا ودعوة الحكومة شرائح المجتمع الضعيفة إلى الصبر “وتزيار الصمطة” ،كما تتزامن وإنشغال المغاربة بمأساة طنجة التي مات فيها ضحايا رغيف الخبز،إنها قمة “اللهطة” وإنعدام روح المسوؤلية والمواطنة لدى مستشارينا المحترمين

ووجه الغلوسي كلامه لنواب الأمة قائلا “بالله عليكم كيف تنامون وضميركم مرتاح وضحايا طنجة “ماتوا سرا” “ودفنوا سرا ” ؟عليكم أن تكفوا عن البكاء أمام الكاميرات عند كل كارثة ؟أليس حريا بكم عِوَض أن تجتمعوا على موائد الريع وتوزيع الكعكة أن تسارعوا إلى التنقل إلى طنجة ومواساة أهل وعائلات الضحايا والوقوف الى جانبهم و تقديم كافة أشكال الدعم المادي والمعنوي لضحايا الفاجعة ؟ أليس حريا بكم أن تقيموا الدنيا ولاتقعدوها وأن تجتمعوا وتقرروا مساءلة الحكومة حول الفاجعة وإن إقتضت الضرورة العمل على إسقاطها لأنها حكومة فاشلة وعاجزة عن القيام بأي شيء؟”.

وتساءل الغلوسي: هل سبق لكم يا ممثلي الأمة أن سمعتم في العالم ببرلمان يشرع لنوابه ؟؟ إبداعكم غير مسبوق سيسجله التاريخ بمداد من المذلة، تسرقون رغيف البسطاء وتهدرون أموالا عمومية كان حريا بكم أن تتنازلوا عنها لفائدة عائلات وأهل ضحايا الرغيف الأسود ولكن لن تقبلوا بذلك لأنكم بكل بساطة تعشقون الريع وتعودتم على “البقرة الحلوب” التي تعطي بكل سخاء.

ودعا الغلوسي من أسماهم “المغاربة الأحرار”، أن يتحدوا جميعا وأن يصرخوا بأعلى صوت ضد هذه المهزلة، عليهم أن يستنكروا هذا الأسلوب في التدبير العمومي ،على المغاربة أن لا يسمحوا لنخبة متلهفة باحتقارنا واستبلادنا.

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